Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Gaziantep Futbol Kulübü'nde teknik direktör Erol Bulut; yeni takımı, transferler, TFF'nin aldığı yabancı oyuncu kuralı, Gaziantep FK hedefleri, oynayacakları futbol sistemi ve yeni sezonda statlara alınacak taraftar konularında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"EKSİKLERİ GİDERMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Gaziantep FK'yı geçtiğimiz sene rakip olarak tanıdığını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Bu sene aramızdan ayrılan arkadaşlarımız oldu. Bu zor durumda transfer yapmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz TFF bir karar çıkardı yabancı sayısıyla ilgili. Biz de bazı sıkıntılar yaşıyoruz yerli açısından. 3 yerli oynaması gerekiyor. Yapacağımız transferleri iyi araştırmamız gerekiyor. İstediğiniz transferleri tam anlamıyla bulamıyorsunuz. O yüzden biraz zaman alıyor transfer konusu. Ligimizde çok fazla transfer yapılmadı birkaç kulüp dışında. İnşallah önümüzdeki hafta birkaç transfer daha aramıza katılacak. Takımımız iyi çalışıyor. Gaziantep'te 27 Haziran'da başladım. İyi bir gözlem yaptık, takım istekli ve arzulu. Fiziksel olarak eksik gelen arkadaşlar oldu. Kamp dönemi çalışmak için var. O eksiklikleri gidermeye çalışacağız. Genellikle yağ oranlarıyla ilgili sıkıntılar oluyor. Her takımda olduğu gibi bizde de bazı sıkıntılar var. İstediğimiz noktaya kamp sonunda arkadaşları getirmiş olacağız" diye konuştu.

"BU SEZON HESAP MAKİNESİ SATIN ALDIK"

Erol Bulut, iyi transferler yapılmak isteniyorsa kesenin ağzının açılması gerektiğini dile getirerek, "Rakamlar biraz yüksek, özellikle yerli futbolcuda. Yerli futbolcunun değeri bir kat daha artmış oldu yabancı kuralından dolayı. Herkes elindeki malzemeyi pahalıya satmaya çalışıyor doğal olarak. Yabancı konusunda zaten 14 yabancı ama 8 oynayacak. Yabancı konusunda seçimleri doğru yapmamız gerekiyor. Orada hangi mevkilerde oynatacağımız futbolcuları, yerlileri nerede oynatacağız, değişiklikleri nasıl yapmamız gerekiyor... Daha önce söylediğim gibi bu sezon hesap makinesi satın aldık, kulübe koyacağız ve hesaplayacağız değişiklikleri. Transfer piyasasını araştırıyoruz, birkaç eksik var. 5-6 transfer daha yapmayı düşünüyoruz. Hazırlık maçları var ve orada arkadaşları göreceğiz. Ona göre gidenler de gelenler de olacak" şeklinde konuştu.

"FORVETE 2 TRANSFER YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Forvette eksikleri bulunduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Forvet hattına 2 transfer yapmayı düşünüyoruz. Sol bek mevkiinde İbrahim Pehlivan'ı transfer ettik. Bir yabancı transferi daha olacak. Orta saha ve stoper mevkiinde bir transfer daha yapmayı düşünüyoruz. İnşallah bu transferleri gerçekleştirip Avusturya kampına eksiksiz gitmiş olacağız" dedi.

"YERLİ FUTBOLCULARA 8 MİLYON DOLAR'LARIN ÖDENDİĞİ DÖNEMLER OLDU"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı yabancı oyuncu kuralı hakkında konuşan Erol Bulut, şunları dile getirdi:

"Ben her zaman söyledim; yabancı konusu serbest olmalı. 2 senedir söylüyorum bunu. Baktığımızda yabancı konusu serbest olduğunda daha çok yerli futbolcu yurt dışına gönderildi. Başarılı olan arkadaşlar da var. Buradaki yerli futbolcu kendini daha çok zorlamak zorunda kalıyor. Yerliyi, yerliyle değiştirebileceksin ya da yabancı yerli değişikliği olacak. Sakatlığın olduğu zamanlarda 1 değil 2 değişiklik yapılmak zorunda kalınacak. Sorun olacak gibi bu durum. Geçmişe dönmeyelim. 8 milyon Dolar'lar ödendi yerli futbolculara. Bunlar oldu. Nedeni işte bu. Yerli kuralı ya da yabancı kuralından dolayı. Neden getirdiler? Duyduğum kadarıyla altyapıdan futbolcu çıkmıyor diye. Ama yabancı kuralının altyapıyla hiçbir ilgisi olmadığını haftalarca konuşabiliriz. Altyapı farklı bir alan, orayı farklı düzenlemeniz gerekiyor. Yatırımı farklı yapmanız gerekiyor. Zaten Türkiye'de en büyük eksiğimiz altyapı yatırımı. Gidip başka takımdan en iyi gençleri satın alıp getirelim, çıkaralım o değil. Eğitimi doğru vermek lazım. Nasıl okulda sınıf sınıf gençler eğitiliyor, futbolda da öyle. O doğru olmadığında da A takıma oyuncu çıkmıyor. Cebinizden para çıkartarak futbolcuyu almaya çalışıyorsunuz. Altyapıyı Türkiye'de şu an en iyi Altınordu yapıyor ve yeterince futbolcu çıkartıyor. Yurt dışı ve yurt içinde kulüplere oyuncu sattılar. En az 15 kulüp olması lazım böyle. Oraya geldiğimiz zaman farklı boyuta geleceğiz. Her zaman biz Avrupa'yı baz alıyoruz ama yaptığımız bir şey yok, sadece konuşuyoruz. Almanya'dan bahsediyoruz, 3.5 milyon Türk yaşıyor, oradan daha çok futbolcu çıkıyor."

"SIRALAMAMIZ 3, 4, 5 VEYA 1 OLUR BİLEMİYORUM"

Gaziantep FK'nın yeni sezon hedefleri ile ilgili de konuşan Erol Bulut, "Son 2 senede Antep 8, 9'uncu sırada tamamladı ligi. Biz inşallah yapacağımız transferlerle bunu biraz daha yukarı çekmek istiyoruz. Daha iyisini yapmaya çalışacağız. İnşallah üst sıralarda yer alırız. Sıralamayı soracaksınız belki ama bir şey söyleyemem. 3, 4, 5 veya 1 olur bilemiyorum. Bu kamp dönemini geçirip Avusturya kamp dönemini yaşadıktan sonra daha net nerede seyredebileceğimizi tahmin edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"5-3-2 SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRMENİN ANLAMI OLMAZ"

Gaziantep FK'nın geçtiğimiz sene 5-3-2 sisteminde oynadığını vurgulayan Erol Bulut, "Bu takım buna alışık. Bu sistemi değiştirmenin anlamı olmaz. Biz de ona yakın sistemle devam edeceğiz. Onun varyasyonları var. Onların hepsini en iyi şekilde değerlendireceğimizi düşünüyorum. Bazen 4'lüye döneriz, sakatlık olacak, cezalılar olacak. Futbolcular, oynanacak tüm sistemlere alışık olacak" diye konuştu.

"TARAFTARSIZ FUTBOL OLMUYOR"

Koronavirüs salgını sebebiyle geçtiğimiz sezon taraftarın olmayışı ve bu sezon stat kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacak olması hakkında ise Erol Bulut, "Bazı takımların stadının yüzde 50'si full anlamına geliyor. Taraftarsız futbol zaten olmuyor. Geçen sene zaten yaşadık, taraftar olmuş olsaydı bazı takımlar için her şey daha farklı seyredebilirdi. Taraftarların bu sene olması her kulüp açısından daha güzel olacak. Taraftarlara mesajım; iyi günde ve kötü günde de takımın yanında olsunlar, takımı desteklesinler, biz elimizden geleni yapacağız" dedi.