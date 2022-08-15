Erol Bulut galibiyetten dolayı mutlu

MKE Ankaragücü karşısında güzel bir oyun oynadıklarını ifade eden Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyoruz. Maçı aslında daha erken bitirmemiz gerekiyordu. Yeterince gol pozisyonuna girdik ama yakaladığımız pozisyonları tam anlamıyla son pas olsun, son vuruş olsun konsantrasyon eksikliğinden değerlendiremediğimizi düşünüyorum. Ama genel anlamda bizim adımıza iyi bir maç oldu. Futbolcularım bu sıcak havada, nemli havada iyi bir performans gösterdiler. O yüzden kendilerini tebrik ediyorum" dedi.
DALCI: GÜÇLÜ OYUNUMUZU SİSTEMLİ ŞEKİLDE YAYAMAMANIN SIKINTISINI YAŞADIK
Maça iyi başladıklarını MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı da, "birinci bölgeden ikinci bölgeye doğru geçişler yaptık. Fakat 10-15 dakikadan sonra orta sahada sayısal üstünlüğümüzü kaybettik. Rakip takım orta sahada bizden bu anlamda daha hakim oldu topa. Daha çok kenarları ve 2-4 dediğimiz bölgeleri kullandı. Bunlara cevap verememek gibi bir durum söz konusuydu ilk yarı. Sonuç itibariyle ilk yarının son 25 dakikasında rakip takım istediğini daha doğru yaptı diyebilirim. İkinci yarı bunları düzeltmek adına gerekli uyarılarımız yapıldı ama ilk duran toptan golü yememiz tabii ki takımda bir kırılganlığa sebep oldu. Belli bir hamle yapma durumu söz konusuydu. Bu hamleleri yaptığımızda oyuna ortak olduk ve son 15-20 dakikayı da tamamen üstün geçirdik diyebilirim. Bugünkü sıkıntımız şuydu; bu güçlü oyunumuzu biz 90 dakikaya periyotlara böyle sistemli şekilde yayamamanın sıkıntısını yaşadık. Bunu uzatabilmek gerekiyor, 90 dakikaya doğru yaymak gerekiyor. Bugün onun sıkıntısını yaşadık. En kötü beraberlik de alabilirdik diye düşünüyorum. Ama bugün mağlup olduğumuz için üzgünüz" ifadelerine yer verdi.
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