Fenerbahçe'den önce teklif yapan takımı açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Yunanistan basınına açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe ile anlaşmadan önce İtalyan ekibi Verona'da teklif aldığı belirten Bulut, Bakasetas transferine Alanyaspor'un izin vermediğini söyledi.
Erol Bulut'un açıklamalar şöyle:
EMRE, PELKAS'I BİRKAÇ SAAT İÇİNDE GETİRDİ
Pelkas'ın kadromuzda olmasından dolayı çok mutluyum. İstediğim bir oyuncuydu. Uluslararası bir kanat oyuncusu olduğu gibi forvet arkasında 10 numarada da oynayabilir. Orta sahada daha geride de olmak üzere merkezdeki tüm pozisyonlarda oynuyor. Pelkas'ın yaptığı şey çok önemli. Hocanın elini rahatlatıyor. Pelkas konusunda anlaşma çok çabuk sağlandı. Emre, hemen harekete geçip PAOK ile el sıkıştı ve birkaç saat içinde oyuncuyu İstanbul'a getirdi.
BAKASETAS İÇİN ALANYA İLE ANLAŞAMADIK
Alanyaspor'dan Bakasetas'ı almaya çalıştık ama takımıyla anlaşmaya varamadık. Bakasetas'ın transferinin Pelkas'ın transferiyle bir ilgisi yok. Onlar farklı tarzda oyuncular. Açık konuşmak gerekirse ikisinin de takımda olmasını istedim. Bakasetas'ı istediğimizi bir kez daha vurguluyorum ama anlaşmaya varamadık. Farklı tipte oyuncular ve ikisini de kadromda isterdim.
Bakasetas'ı Alanyaspor'dan önce Malatyaspor'un teknik direktörüyken transfer etmek istemiştim ama sonra AEK ile sözleşme yeniledi. Alanyaspor'a ise üst düzey bir transfer olarak geldi ve kendini ispatladı. Onunla bağ kurduğum özel bir ilişkim olduğu gerçeğini saklamıyorum. En beğendiğim oyunculardan biri. Gelecekte tekrar birlikte çalışıp çalışmayacağımızı göreceğiz.
VERONA İLE ANLAŞMAYA YAKINDIM
Verona ile anlaşmaya yakındım ama Fenerbahçe'den teklif gelince düşünmeme gerek kalmadı. Fenerbahçe için oynayıp ligi kazanmıştım. Fenerbahçe'nin başına geçmek istediğimden emindim.
Yunanistan'dan yeni transfer yapıp yapmayacağımı ve Yunanistan'da çalışıp çalışmayacağımı zaman gösterecek. Şimdi yüzde 100'ümle Fenerbahçe'deki görevime ve burada başarılı olmaya odaklanmış durumdayım.
LIVAJA ÖNERİLDİ AMA İLGİLENMEDİK
Livaja ile hiç ilgilenmedik. Bize teklif edildi ama ilgilenmedik. İyi bir oyuncu, Yunanistan'da iyi sezonlar geçirdi ama kesinlikle onları yalnız yapmadı. Yanında iyi oyuncular da vardı. Transferini hiç konuşmadık.
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