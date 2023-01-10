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Erol Bulut: Çok üzüntülü ayrılıyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün buradan çok üzüntülü ayrılıyoruz." dedi.

Giriş: 10.01.2023 - 00:07 | Güncelleme: ABONE OL
Erol Bulut: Çok üzüntülü ayrılıyoruz
AA

Erol Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, son dakikada 2 puan kaybettiklerini belirterek, "Uzatmalarda kaybettiğimiz puanlar 10'a çıktı. Bu da bizi fazla üzüyor. Geçen hafta son dakikada 1 puan kazanmıştık. Böyle maçlarda 2. golü bulamayınca maçlar sıkıntıya giriyor. 2. golü bulsaydık rahat kazanacağımız bir maç olacaktı. Oyunun kontrolü bizdeydi ve sonrasında penaltıyla beraberlik oldu." diye konuştu.

Önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine her maçın zor olduğunu aktaran Bulut, şunları söyledi:

"Her puan çok değerli. Büyük takımlara karşı nasıl oynadığımızı da herkes biliyor. Evimizde zor bir maç olacak. Sahaya çıkıp pes etmeyen bir takım görmek istiyorum. Beşiktaş'a karşı, Başakşehir'e karşı nasıl oynadıysak aynı şekilde hazırlanıp umduğumuz puanları almak istiyoruz. Maçtan maça ilerlemek istiyoruz."

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