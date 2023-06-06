Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol İngiltere

Erol Bulut: Bu ligde neler yapabileceğimi göstermek istiyorum

Cardiff City'nin başına geçen Erol Bulut "Bu ligde neler yapabileceğimi göstermek istiyorum" dedi.

Giriş: 06.06.2023 - 17:32 | Güncelleme: ABONE OL
Erol Bulut: Bu ligde neler yapabileceğimi göstermek istiyorum
HABERTURK.COM / Ajanslar

48 yaşındaki teknik direktör kulübün geçen sezon sonunda yaşadığı sıkıntıları yaşamaması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurguladı.

İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yeni sezon öncesi hedeflerini paylaşan 48 yaşındaki çalıştırıcı "Bu ligde neler yapabileceğimi göstermek istiyorum. Bir teknik direktör olarak hedefsiz hayatta kalamazsınız" dedi.

Öncelikle antrenmanlarda takımı gözlemlemesi gerektiğini vurgulayan Bulut "Her gün çok çalışmalı, disiplinli olmalı ve birbirimize saygı duymalıyız" ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam sezonu küme düşme hattının hemen üzerinde bitiren kulübün geçen sezon sonunda yaşadığı sıkıntıları yaşamaması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını da söyledi.

Kaybetmeyi sevmediğini vurgulayan Cardiff City teknik direktörü "Üç puana ulaşmak için mümkün olan her şeyi yapacağım. Kazanamazsak en azından kaybetmemeliyiz" diye konuştu.

Championship'in zor bir lig olduğunu kaydeden Bulut "İşimiz kolay olmayacak. Premier Lig'den düşen takımlar da güçlü takımlar ama burası onlar için de zor olacak" açıklamasında bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
CHP'nin TBMM Başkanı adayı Tekin Bingöl
CHP'nin TBMM Başkanı adayı Tekin Bingöl
Moskova'ya çalıştığı suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası alan eski FBI ajanı Robert Hanssen, cezaevinde ölü bulundu
Moskova'ya çalıştığı suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası alan eski FBI ajanı Robert Hanssen, cezaevinde ölü bulundu
İş Sanat Cuma İş Çıkışı'yla yaza başlıyor
İş Sanat Cuma İş Çıkışı'yla yaza başlıyor
Bağlantı yolundaki çökme hayrete düşürdü!
Bağlantı yolundaki çökme hayrete düşürdü!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.