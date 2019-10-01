01 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde gerçekleşen idmana futbolcular, ısınma ve kuvvet çalışmalarıyla başladı. Antrenmanda pas çalışmaları yapan turuncu yeşilli ekip, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla antrenmanı noktaladı. İdmana sakatlığı bulunan Lokman Gör, Salih Uçan ve Juanfran katılmadı.
JUANFRAN 6 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK
Süper Lig'in 6. hafta maçında Sivasspor karşılaşmasının 62. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Aytemiz Alanyasporlu sağ bek Juanfran'ın yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Yapılan kontrollerde sol diz çapraz bağlarının koptuğu öğrenilen İspanyol futbolcunun ameliyat olacağı öğrenildi.
“TAKIMIMIZDA BİR DÜŞÜŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"
İdman öncesi gazetecilere açıklama yapan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Takımda bir düşüşün söz konusu olmadığını ifade eden Bulut, ”Takımımızda bir düşüş olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü Gençlerbirliği maçında ilk yarı istediğimiz oyunu sahada sergilemedik ama ikinci yarı istediğimiz oyun ve istediğimiz pozisyonları yakaladık, golü atamadık. Aynısı zaten Sivasspor'a karşı ilk 3-4 dakika konsantrasyonumuz yüzde 100 değildi. Nitekim yediğimiz gol oldu. Golü yedikten sonra takımımız uyandı. Ondan sonra zaten tek kale maç oynadık herkesin gördüğü gibi. 43 kez rakip ceza sahasına girmemiz var, tahmin ediyorum son 6 haftanın rekoru bu 43 kez ceza sahasına girmek. 37 ortamız var ama bunlar istatistikler. Bazen istatistikler maç kazandırmıyor ama Sivasspor kazanmamız gereken bir maçtı. İyi bir maç oynadı futbolcularım. Orada kaçırdıklarımızı bu hafta sonu Beşiktaş'a karşı en iyi şekilde değerlendirip istediğimizi alırız” dedi.
“JUANFRAN 6 HAFTADA İYİ BİR PERFORMANS GÖSTERDİ”
Juanfran’ın sakatlığıyla ilgili konuşan Bulut, ”Juanfran zaten yeni gelen bir transferimiz, takımada çok çabuk bir şekilde adapte olup uyum sağladı. Oynadığı 6 haftada iyi bir performans gösterdi. Olumlu katkıları oldu takımımıza. Maalesef 62. dakikadaki bir pozisyonda sakatlık yaşadı evet çapraz bağları koptu. Aramızdan 5-6 ay uzak kalacak. Ama o pozisyonda alternatifimiz var. Geçen sene biliyorsunuz Baiano o pozisyonda oynayan futbolcumuz. Bu sene zaten yeni transfer yaptık, Onur. O da o pozisyonda oynayan bir arkadaşımız. Bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum o pozisyonda” diye konuştu.
“BEŞİKTAŞ MAÇINA KONSANTRE OLMUŞ DURUMDAYIZ”
Bir gazetecinin ‘Beşiktaş sıkıntılı dönem mi geçiriyor?’ sorusunu da yanıt veren Bulut şunları söyledi:
”Valla rakibin durumu bizi pek fazla ilgilendirmiyor. Biz kendimize bakarız. Biz neler yapıp, yapamayacağız onlara daha çok odaklanıyoruz. Rakibin sıkıntısı olabilir, o kendi sorunları. Biz tamamıyla Beşiktaş maçına konsantre olmuş durumdayız. Hazırlıklarımızı o doğrultuda gerçekleştiriyoruz. İyi hazırlanıyoruz, futbolcularımız iyi konsantre olmuş durumdalar. İnşallah umduğumuz puan veya puanları alarak dönmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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