Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe evinde Medipol Başakşehir’i 4-1 mağlup etti. Maç sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bugün zor bir maç geçirdiklerini söyleyerek, “Kazanmamız gereken bir maçtı. Çok eksiğimiz olmasına rağmen, yedek kulübemizde eksiğimiz olmasına rağmen futbolcular müthiş mücadele verdiler. 1-0 geriye düşmemize rağmen öne geçip 3 puanı aldık. Futbolcular hiçbir zaman inancını kaybetmedi ve birbirine destek çıktı. 1-0’dan 4-1’e getirip hak ettiğimiz 3 puanı aldık” dedi.
Bay arasını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacaklarını belirten Bulut, “Eksiklikleri gidereceğiz. Sahada çalışmamız lazım, bazı eksiklikler var. Kendi kalemizde rakibe verdiğimiz pozisyonlar var. Hücumda pozisyonu daha iyi değerlendirmeyle ilgili. Sakatlarımız evet var. 1-2 kişi dönebilir gibi gözüküyor ama önümüzdeki günlerde süreci daha iyi göreceğiz” ifadelerini kullandı.
"HAKEMLERİN KASTEN HATA YAPTIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"
Hakemle ilgili bugün çok konuşulduğunu söyleyen Erol Bulut, “Gerginlik oldu sahada verilen kartlarda. Biz pozisyonlara saygı duyduk. Bizim geçen hafta yaşadıklarımız var. Verilmeyen penaltı, gol ve ofsayt çizgileri oldu. Konyaspor maçında verilmeyen gol ve 2-0 kaybettiğimiz maç var. Beşiktaş maçında yediğimiz gollerden öncesinde olan fauller var. Ben hiçbir zaman hakemlerle ilgili çok konuşmadım. Başakşehir’in aleyhine verilmiş pozisyonlar var gibi açıklandı hakemle ilgili. Göksel başkanı dinledim. Hakemlerin kasten hata yaptığını düşünmüyorum. Bizde bunları yaşadık. İnşallah bundan sonra daha iyi olur” dedi.
"BENİM DIŞIMDA HERKES FENERBAHÇE'YE TAKTİKLER UYDURUYOR"
Taktiklerle ilgili gerçekten çok güzel yorumlar yapıldığını dile getiren Bulut, “Herkesin görüşüne saygım var. Benim dışımda herkes Fenerbahçe’ye taktikler uyduruyor. Bizim oynadığımız taktik belli, hücumda ve savunmada yapmak istediklerimiz belli. Zaman zaman bunları eksik yapsak da tam anlamıyla istediğimiz gibi olmasa da taktik belli. Bugün oynadığımız sistem 4-4-2 ve sonra 4-2-3-1’e döndük. Aslında sistem ve taktikle ilgili çok konuşabilirim ama herkes bizden her şeyi daha iyi bildiğini dile getiriyor. Genciz hata yapıyoruz ve insanız. Hata yapmaya devam edeceğiz. Hatalarımızı minimuma düşürmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
"BUGÜN FUTBOLCULAR HER ŞEYİYLE İSTEDİ"
Futbolcuların üzerinde son haftalarda çok büyük bir baskı olduğunu söyleyen Bulut, “Bizim üzerimizde de oldu. Yanlış transferler yaptığımız söylendi. Her şeye saygı duyuyorum. Ama bir şeyi yüzde yüz istediğiniz zaman takım olarak, futbolcular olarak, ekip olarak değişimi görebiliyorsunuz. Bugün futbolcular her şeyiyle istedi. Gaziantep maçıyla başladı bu durum. Verilmeyen golümüz ve penaltımız vardı. Bu hafta nasip oldu maçı çevirmek. İstediğimiz bu değişime daha iyi bir şekilde taraftarımıza hissettirmeye çalışacağız” dedi.
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