29 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, sevinçli olduklarını ifade etti. Bulut, “Bugün zorlu Konyaspor maçına 3 puanla ayrılmanın sevincini yaşıyoruz. Bizim için zor maç oldu. Aslında maça iyi başladık gözüktü ama yine de konsantrasyon eksikliğimiz vardı. Nitekim 8. dakikada yediğimiz bir gol oldu. Ondan sonra futbolcularımız içeride soyunma odasında konuştuklarımızı daha iyi hatırladılar ne yapmamız gerektiğini. Golden sonra tek kale maç oynadık. Rakip attıkları golden sonra gelemedi veya çok az baskı kurdu. Biz önce birbiri yakaladık. İkinci yarıda baskılı oynadık. Gol pozisyonlarına girdik. Nitekim 90+4'te ikinci gol atarak hakkettiğimiz 3 puanı aldığımız düşünüyorum” dedi.
“BİR İKİ TRANSFER YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ”
Sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını aktaran Bulut, “Ondan sonra zaman zaman iniş çıkışlarımız oldu. İyi oynadığımız bazı maçları bir puan ya da yenilgiyle kapattık. Gol yollarında biraz sıkıntı çektik ama futbolun doğasında bu var. Devre arası şimdi geliyor. Bir iki transfer yapmayı düşünüyoruz. Ayrılacak bir ya da iki kişi olabilir ama önümüzdeki günlerde daha net belirleyeceğiz” diye konuştu.
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