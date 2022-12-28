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Erol Bilecik'ten kırmızı kart ve Galatasaray mesajı

Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, 4-0'lık Hatayspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Giriş: 28.12.2022 - 00:01 | Güncelleme: ABONE OL
Erol Bilecik'ten kırmızı kart ve Galatasaray mesajı
HABERTURK.COM

Galibiyeti hak ettiklerini söyleyen Bilecik, "Takımımız mükemmel bir futbol oynadı. 4-0 yendik belki ama çok daha fazlasını hak eden bir istekle tamamladık. Hatayspor'a da yolculuğunda başarılar diliyoruz. Çok büyük saygıyı hak eden Jesus hocamız olmak üzere futbolcularımıza, camiamıza desteklerini esirgemedikleri için teşekkürlerimizi iletiyoruz." dedi.

"FENERBAHÇE'YE KART GÖSTERMEK KOLAY"

Son maçlarda üst üste görülen kırmızı kartlar hakkında konuşan Erol Bilecik "4. maçımız ve Allah'a şükürler olsun ki 11 kişiyle maçı bitirdik. Takdiri ve yorumları spor otoritelerine bırakıyorum. İlk yarının bitimine 3 hafta var ama yılın son maçıydı. İlk yarının son 3 maçının 3'ünü de kazanmak istiyoruz. Sevgili hocamız, kartlarla ilgili çok güzel bir özet yaptı. 'Futbolcuların üstünde sarı lacivert forma olunca kırmızı kartlar çok kolay çıkıyor' dedi. Formamızın rengi sarı lacivertse ille kırmızı kart görmesi gereken bir takım olmaktan yorulduk. Eşit, adil bir yönetimi canı gönülden diliyorum." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'A MESAJ

Son olarak yaklaşan Galatasaray derbisini değerlendiren Bilecik, "Derbiler her zaman heyecan vericidir. Galatasaray derbisi için heyecanımız keyif içinde var ama endişemiz yok. Galatasaray'ı çok büyük memnuniyetle misafir edeceğiz ve hak ettiğimize inandığım galibiyetle uğurlamış oluruz diye düşünüyorum." dedi.

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