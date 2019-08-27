27 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in 3'üncü hafta açılış maçında Galatasaray'ı konuk edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı takımın son transferi Emmanuel Adebayor yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı. Sakatlıkları bulunan Eray İşcan, Alpay Çelebi, Şamil Çinaz ve Artem Kravets antrenmanda yer almadı. Umut Bulut ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Antrenmanı yakından takip eden kulüp başkanı Erol Bedir basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bedir, "Yeni transfer Adebayor'a 'hoş geldin' demek istiyorum. İnşallah hem kendisi açısından, hem de Kayserispor açısından iyi bir sezon geçirir. Şunu belirtmek isterim ki futbol 1 kişiyle oynanmıyor. Bundan önce yaptığımız transferlerde, geçen seneden takımımızda kalan isimler de en az Adebayor kadar değerli. onları bir kenara bırakıp işi 1 kişi ile götürecekmiş gibi de düşünmemek lazım. Tanınmışlığı açısından, santrafor eksikliği açısından, taraftarımızın da isteği doğrultuda listemizde olan Adebayor'u da takımımıza katmaktan mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Cuma günü karşılaşacakları Galatasaray maçına değinen Bedir, "Galatasaray maçına takımımız çalışıyor. Ankaragücü maçında çok gol pozisyonuna girdik atamadık. Onun telafisini kendi sahamızda çıkartmak durumundayız. Sezonun ilk maçını kaybetmiştik, sırada Galatasaray maçı var. Bu maçtan 3 puan almak artık görev haline geldi. Büyük konuşmak istemiyorum ama taraftarımızın desteği ile o maçı alacağımızı düşünüyorum. Ama sonuçta bu futbol, her şey sahada belli olur. Ben ne dersem diyeyim kararı oyuncular verir, ben oyuncularıma güveniyorum." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!