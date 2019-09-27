27 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Erol Bedir, yaptığı açıklamada Deniz Türüç'ün hem karakter hem de futbolcu olarak çok iyi bir oyuncu olduğunu belirtti.
Deniz'in 4 sezon boyunca Kayserispor'a önemli katkıda bulunduğunu ifade eden Bedir, "Deniz'in, bize de çok faydası oldu fakat son senesiydi. Özellikle Türkiye'nin ekonomik durumundan dolayı daha fazla kalmasına hem kendisinin hem kulübün tahammülü yoktu ve transferi gerçekleşti." dedi.
Fenerbahçe ve milli takımdaki performansıyla Deniz'in kendilerini gururlandırdığını dile getiren Bedir, şunları kaydetti:
"Daha fazla beklentimiz olmasına rağmen o günün şartlarında onu isteyen kulüplerle hemen hemen aynı rakamlarda anlaşarak Deniz'in tercihini bekledik. 'Hangi kulübü istiyorsa oraya gitsin' dedik. Deniz de sonuçta Fenerbahçe'ye gitti. Tabii Fenerbahçe'ye giderken kulüpten soruyorlar, 'bu nasıl bir çocuk' diye. Ben de 'çok iyi bir karakter, çok iyi bir oyuncu, size çok faydalı olur' dedim. Tabii bu söylediklerimin gerek Fenerbahçe'de gerek milli takımda gerçekleşiyor olması Deniz'in evladımız olarak iyi şeyler yapması açısından bizi mutlu ediyor. Benim söylediklerim gerçekleştiği için ondan ayrıca mutlu oluyorum. Daha uzun yıllar Deniz Türüç hem Fenerbahçe'ye hem milli takıma hem de inşallah yurt dışındaki daha üst düzey takımlara da hizmet edecektir."
ALTYAPIDAN FUTBOLCU KAZANMAYA DEVAM
Kayserispor'un bugüne kadar Türk futboluna çok sayıda yetenek kazandırdığını, bunlardan birinin de Deniz olduğunu aktaran Bedir, sezon başında da geleceğin yıldızı olarak gördükleri önemli genç sporcuları kadrolarına kattıklarını belirtti.
Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Hikmet Karaman'ın da genç oyunculara ayrı önem verdiğini kaydeden Bedir, şunları söyledi:
"Kulübümüz tarihi boyunca yetenekli sporcuları Türk futbolunun hizmetine sundu. Biz de yönetime geldiğimiz günden beri bu misyonu devam ettirmek için gayret ediyoruz. Sezon başında Yasir Subaşı, Aksel Aktaş ve Ömer Uzun gibi genç yetenekleri kadromuza kattık. Altyapımızdan yetiştirdiğimiz 17 yaşındaki Nurettin Korkmaz ve 15 yaşındaki Emre Demir kadroya giriyor, hatta bazı maçlarda hocamız şans veriyor. Bu oyunculardan beklentimiz büyük. İnşallah başka Denizler çıkaracağız, başka oyuncular bulacağız. Onları da Türk futboluna sunacağız diye düşünüyorum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!