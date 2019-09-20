Erol Bedir, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, sezon \u00f6ncesinde yeni ve derin bir kadro olu\u015fturduklar\u0131n\u0131 belirterek, Ben 10-15 senedir y\u00f6neticilik yap\u0131yorum. Bu kadar y\u0131l sonra ka\u011f\u0131t \u00fczerinde b\u00f6yle g\u00fc\u00e7l\u00fc bir kadro ilk defa elime ge\u00e7ti. Bunu becerebildim. Hocam\u0131z\u0131n ifadesi de bu \u015fekilde ama sonuca bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131z zaman 4 haftada 2 puan\u0131m\u0131z\u0131 var. dedi. Ligde 4 hafta sonunda galibiyetleri olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, bu hafta oynayacaklar\u0131 Yukatel Denizlispor ma\u00e7\u0131n\u0131 kazanarak k\u00f6t\u00fc gidi\u015fe dur diyeceklerini ifade eden Bedir, \u015funlar\u0131 kaydetti: Ligde 4 hafta sonunda olaya puan a\u00e7\u0131s\u0131ndan bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131z zaman iyi de\u011fil ama kadro derinli\u011fi, oynanan futboldaki memnuniyet ya da pozitif anlay\u0131\u015f bizi mutlu ediyor. \u0130ki deplasmana \u00e7\u0131kt\u0131k, birinde \u00e7ok rahat galibiyet alabilece\u011fimiz ma\u00e7ta berabere kald\u0131k. Di\u011ferinde ma\u011flup olabilece\u011fimiz bir ma\u00e7ta berabere kald\u0131k. \u0130kisinde de yenilmeden d\u00f6nd\u00fck. Saham\u0131zda ise y\u00fcrekler ac\u0131s\u0131 bir Alanyaspor ma\u00e7\u0131 oynad\u0131k. 87. dakikada yedi\u011fimiz bir gol, ondan sonra att\u0131\u011f\u0131m\u0131z iki gol ofsayt gerek\u00e7esiyle say\u0131lmad\u0131, 3 dakikada ka\u00e7an 3 gol pozisyonu vard\u0131. Yani iyi oynamam\u0131za ra\u011fmen kaybetti\u011fimiz bir ma\u00e7. Galatasaray ma\u00e7\u0131ndan bahsetmek bile istemiyorum. Hangi \u015fartlarda nas\u0131l oynad\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 g\u00f6rd\u00fck. O bak\u0131mdan birebir incelendi\u011finde ileriye bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda umutluyuz, iyi \u015feyler yapaca\u011f\u0131m\u0131z\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. Puana bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda ho\u015fumuza gitmiyor. \u0130n\u015fallah bu hafta Denizlispor ma\u00e7\u0131nda 3 puan\u0131m\u0131z\u0131 al\u0131p, puan olarak da iyi yerlere \u00e7\u0131kmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. AZALACA\u011eINI \u00dcM\u0130T ED\u0130YORUM Video Yard\u0131mc\u0131 Hakem (VAR) sistemi ve hakem hatalar\u0131na da de\u011finen Bedir, insan\u0131n oldu\u011fu yerde hatan\u0131n olabilece\u011fini, kas\u0131t olmad\u0131\u011f\u0131 s\u00fcrece hatalar\u0131n kabul edilebilece\u011fini belirtti. Hakem hatalar\u0131 tart\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n d\u00fcnyan\u0131n her yerinde ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Bedir, Hangi teknolojiyi getirirseniz getirin, hangi makinay\u0131 kullan\u0131rsan\u0131z kullan\u0131n sonu\u00e7ta onu kullanan veya onun y\u00f6nlenmesine sebep olan bir insan eli vard\u0131r. \u0130nsan mahareti vard\u0131r. Dolay\u0131s\u0131yla insan\u0131 bu i\u015ften \u00e7ekemezsiniz. \u0130nsan\u0131n oldu\u011fu yerde ba\u015far\u0131lar olacakt\u0131r, ba\u015far\u0131s\u0131zl\u0131klar olacakt\u0131r, hatalar olacakt\u0131r, hatta kas\u0131tlar olacakt\u0131r. Bu konu d\u00fcnyan\u0131n hi\u00e7 bir yerinde kolay kolay biten bir konu de\u011fil, bizde de bitece\u011fini zannetmiyorum. Azalaca\u011f\u0131n\u0131 \u00fcmit ediyorum, in\u015fallah da azal\u0131r. ifadelerini kulland\u0131. HERKES\u0130N HER \u015eEY\u0130 B\u0130LMES\u0130 LAZIM S\u00fcper Lig kar\u015f\u0131la\u015fmalar\u0131n\u0131n \u00f6zetlerinin televizyon kanallar\u0131nda yay\u0131nlanmamas\u0131n\u0131n rahats\u0131z edici bir durum oldu\u011funu dile getiren Bedir, Tabii m\u00fcmk\u00fcn olsa da bizim ma\u00e7lar\u0131m\u0131z\u0131n tamam\u0131 a\u00e7\u0131k kanallardan yay\u0131nlansa, herkes izlese. \u0130nan\u0131n bu tak\u0131mlar i\u00e7in k\u00f6t\u00fc bir \u015fey olmaz, daha \u00e7ok futbolsever ortaya \u00e7\u0131kar ve sahalar da dolar. diye konu\u015ftu. Yay\u0131nc\u0131 kurulu\u015fun ve ma\u00e7lar\u0131n \u00f6zetlerini vermek isteyen televizyon kanallar\u0131n\u0131n kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 fedakarl\u0131k yaparak bir an \u00f6nce bu problemi gidermeleri gerekti\u011fini vurgulayan Bedir, \u015f\u00f6yle devam etti: Bir \u00e7ok ki\u015fi televizyonlar ma\u00e7lar\u0131 verirse kimse ma\u00e7a gitmez zannediyor. Bana g\u00f6re \u00f6yle de\u011fil. E\u011fer a\u00e7\u0131k kanallarda ma\u00e7lar yay\u0131nlan\u0131rsa e\u015fler, \u00e7ocuklar esnaf veya futbolla ilgilenmeyen ki\u015filer dahi bir s\u00fcre sonra m\u00fcptela olup ma\u00e7lara gidip trib\u00fcnleri doldurabilir. Ma\u00e7 \u00f6zetlerinin di\u011fer kanallarda yay\u0131nlanmamas\u0131n\u0131n ba\u015fka s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131 da olu\u015fuyor. Bir tak\u0131m pozisyonlar\u0131n, \u00f6zet g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerin di\u011fer kanallarda yay\u0131nlanmamas\u0131 bu i\u015fin daha kapal\u0131 gitmesine sebep oluyor. Bu da \u00e7ok ho\u015f bir \u015fey de\u011fil. Herkesin her \u015feyi bilmesi laz\u0131m. Ge\u00e7en seneki fiyatlardan ba\u015fka bir \u015fey mi istendi, onu da bilmiyorum. Sonu\u00e7ta ticari bir konu ama hem yay\u0131nc\u0131 kurulu\u015ftan hem de ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131llarda oradan g\u00f6r\u00fcnt\u00fc alan televizyon kanallar\u0131ndan istirham\u0131m her iki taraf da biraz geri ad\u0131m ats\u0131n, bir yerde bulu\u015fsunlar ve bizim g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerimizi insan\u0131m\u0131zla bulu\u015ftursunlar.