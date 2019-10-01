01 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 7'nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarını teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde sürdürdü. Antrenmanı takip eden Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Biz hiçbir zaman masaya yapışıp kalmıyoruz. Kayserispor'u sahipsiz bırakmamak kaydıyla her zaman, 'Daha iyi yapacak var ise buyursun gelsin' diyoruz. Görev süremiz döneminde hiç mecbur olmadığımız dönemde 3 kere seçimli genel kurul yaptık. Konyaspor maçında işler acısı bir hakem faciasından sonra, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bu konuda daha sonra açıklama yapacaktır. Olmayan 1 penaltıda hem puan hem de 2-3 futbolcu kaybettik. Böyle bir ortamda sorumluluk sahibi liderler kendilerini ortaya koyarlar. Hocamız bunu yaptı. Aynı günün gecesi beni arayarak 6 maçtır alınan sonuçların sorumluğu aldığını kaydederek, Kayserispor'un daha iyi yerlere gelebilmesi adına görevi bırakabileceğini söyledi. Bende yardımcıları ve yakınları ile konuşmasını kendimin de yönetimimiz ile danışacağımızı kaydettim. Gerek Hikmet Karaman gerekse de Ertuğrul hoca ve bizim yönetimimizde iken çalıştığımız 4-5 teknik direktörün, bulundukları kulüplerle sorun yaşadıklarını duyarsam ben sorunun kulüpte olduğunu düşünürüm" ifadelerini kullandı.
"TEK SORUMLU KARAMAN DEĞİL"
Sözlerini sürdüren Bedir şöyle konuştu: "Hikmet Karaman'dan bahsedecek olursak, insan ancak bu kadar kaliteli olabilir. Ancak bu kadar net bir duruş sergileyebilir ve vefalı olabilir. Hocamızın son kararını öğrendikten sonra 2-3 saat yönetim kurulumuz ile istişarelerde bulunduk. Hikmet hoca ile yolların ayrılması durumunda bunun fayda sağlamayacağı gibi bir de hocamıza haksızlık olacaktı. Ben 6 maçta galibiyet alamamamın ve 6 maçta 3 puan toplayabilmenin sorumluluğunu hocaya yüklemem. Sportif olarak başarısızlığın tek sorumlusu asla Hikmet Karaman değildir. Burada bir sorumluluk varsa, takımın başkanı olarak sorumluluk benim. Herkesin yaptığı gibi hocayı değiştirerek, hocayı taraftarın önüne atarak başka yerlere sığınmanın yoluna gitmedim. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız da bu şekilde düşündüler. İyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Hocamızla dün akşam yemekte buluştuk. Hocamız gitmekte kararlıydı. İkna ettik, sağ olsun o da bizi kırmadı."
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