Beşiktaş’ta Fikret Orman’ın istifa kararı almasının ardından gözler Kulüpler Birliği’ne çevrildi. Kulüpler Birliği Vakfı’nın da başkanlığını yapan Orman’ın görevden ayrılması durumunda, vakıf seçime giderek yeni başkanını seçecek.

Kulüpler Birliği’nde başkan vekili olan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, şu anda kendilerinin de beklemede olduğunu belirterek, “Öncelikle başkanın kararını açıklaması lazım. Süreci bilmiyoruz. Hemen mi bırakacak bilmiyoruz. Dolayısıyla işin Beşiktaş boyutu hallolmadan Kulüpler Birliği konusunda bir şey söylememiz doğru değil. Vekili olarak bana da bir şey söylenmedi. Fikret Başkan’ın görevi bırakması durumunda, aynı Dursun Özbek döneminde olduğu gibi yine bir seçim yapılır ve Kulüpler Birliği Başkanı belli olur” ifadelerini kullandı.