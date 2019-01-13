13 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, özel açıklamalarda bulundu. İlk yarının son haftalarında sakat ve cezalıların dönmesiyle iyi puan aldıklarını söyleyen Bedir, “Ara olmasa daha iyiydi ama yapacak bir şey yok, kural yok. Arkadaşlar çalışıyorlar, mutlu ve keyifliler. Gayet iyi gidiyor” diye konuştu.
“TRANSFER YASAĞIMIZIN OLUP OLMADIĞI UMRUMUZDA DEĞİL”
Daha önce yaptığı açıklamalarda aldıkları cezanın şimdi uygulanmasını isteklerini sözlerinin hatırlatılması üzerine Erol Bedir, “Ne kadar haklı olduğumuzu şimdi gördük. Geçtiğimiz yarının ortalarında aşırı cezalar ve sakatlar yüzünden takım kuramaz hale gelmiştik. Keşke cezayı bir sonraki erteleme olsaydı diye düşünülmüştü. Ama şimdi cezalar geri dönüp, son haftalarda aldığımız skorlarla bu cezayı nasıl olsa çekeceksek devre arasında çekmenin daha iyi olduğunu düşündük. Devre arasında 1 veya 2 transfer yapabiliyorsunuz. Kadro kurma ile ilgili şey söz konusu değil. Yaz aylarında farklı bir transfer sezonu var. Transfer yasağımızın olup, olmadığı aklımızda bile değil. Biz elimizdeki oyuncularımıza güveniyoruz. İyi bir kadromuz var. Ceza ve sakatlık yaşamazsak eğer ligde daha iyi şeyler yapacağımızı düşünüyoruz. Bu manada da herhangi bir problemimiz yok” şeklinde konuştu.
“KULÜPLERİN SAHİBİNİN OLMASI...”
Bankalar Birliği’nin kulüplerin borçlarının yapılandırması konusu ilgili de konuşan Başkan Bedir, “Bu yapılandırma Ziraat Bankası’nın değil de, Bankalar Birliği’nin yapılandırması. Bu işin maddi boyutunu biraz çözecek. Bütçe biraz daralacak, borçlar yapılandırılacak. Artık oyuncularımıza veya diğer tedarikçilere ödeme noktasında sıkıntı yaşamayacağız. 30-35 yaşına gelmiş insanlara da bu kadar paralar verilmeyecek. Bu sadece bununla olmaz, kulüpler yasasının çıkması lazım. Dernekte statüsünde yada başka yapılarda olan kulüplerin de bir çatı altına alınması lazım. Kuralların olması lazım. Mutlaka olmazsa olmazı, başkan olarak söylüyorum; başkan ve yönetim kurulu üyelerine müteselsil kefalet getirilip, yapmış olduğu borçlardan veya aşırı harcamalardan sorumlu olmaları gerekir. Yoksa öbür türlü sadece kulübü cezalandırıyorsunuz. Bırakıp gidenlere yaptırım yok. Kulüpler yasası çıkarılarak, hem kulüplerin sahibinin olması lazım hem de kulüp yöneticilerine de sorumluluk yüklenmesi gerekir” değerlendirmesinde bulundu.
“ FENERBAHÇE YÖNETİCİLERLE ŞAKALAŞIYORUZ”
Aynı hotelde kamp yaptıkları Fenerbahçe ile yöneticilerle sohbet ettiğini belirten Başkan Bedir, “Keyifli sohbetler yapıp, şakalaşıyoruz. Aynı sıraları paylaşıyoruz. Aramızda bir, iki puan var. O bakımda el ele daha yukarıya nasıl çıkarız diye onu düşünüyoruz. Fenerbahçe, Türk futbolunun lokomotiflerinden birisi diğer takımların da olduğu gibi” dedi.
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