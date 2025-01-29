Ernest Muçi: Kazanmak için her şeyi yapacağız!

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Hollanda ekibi Twente'ye konuk olacak. Siyah-beyazlılarda Ernest Muçi, kritik mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

REKLAM advertisement1 İşte Arnavut yıldızın o sözleri: Önemli bir maç olacak. Play-off'a kalmak için kalitemizi gösterme fırsatımız olacak. Hazırız. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Umarım iyi bir sonuç olur. Bilbao maçından farklı bir maç olacak. Deplasmanda oynayacağız ve rakibin taraftarları olacak. Maçı kontrol etmemiz gerekiyor. Bilbao maçındaki motivasyonumuzun devam etmesi gerekiyor. Büyük ve zorlu bir maç olacak.

"TWENTE MAÇINA ODAKLANMALIYIZ" Bilbao maçı geçmişte kaldı. Geçmişle ilgili konuşmayı çok doğru bulmuyorum. Twente maçına odaklanmalıyız. Futbolda sürekli iyi olmak zor. İniş ve çıkışların olduğunu kabul etmeliyiz. Önemli olan çalışmaya devam etmek. İyi olan maçlar da olacak, iyi olmayan maçlar da olacaktır. Önemli olan her zaman çalışmayı sürdürmek.

"HEDEFLERİM VE HAYALLERİM VAR" Benim hedeflerim ve hayallerim var. Buradaki her kupayı kazanmak istiyorum. Takımın da hedefi öyle. Bunun için daha çok çalışmalıyız. Yeni bir hocamız var. Onunla birlikte bu hedefler ve hayaller için çalışmaya devam edeceğiz.