Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Kryamyan görevden alındı

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı sitesinde yer alan kararnameye göre, Başbakan Nikol Paşinyan’ın teklifi üzerine Kryamyan’ın görevden alınmasına karar verildi.

Kararnamede, Kryamyan’ın görevden alınma nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın işgal ettiği Karabağ’da yürüttüğü başarılı askeri operasyonlar sonucunda çok sayıda yerleşim yeri işgalden kurtarılmıştı.