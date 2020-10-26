Ermenistan Sınır Birlikleri Komutanı Sarkisyan görevden alındı

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayımlanan kararnameye göre, Başbakan Nikol Paşinyan’ın önerisi üzerine Sarkisyan’ın görevden alınmasına karar verildi.

Kararnamede, Sarkisyan’ın görevden alınmasının nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan, 8 Ekim'de görevden alınmıştı.

Azerbaycan, 27 Eylül'de başlattığı topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda 4 şehir, 3 kasaba ve 170 köyü kurtarmıştı.