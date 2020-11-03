Ermenistan ordusunun 28 Ekim'deki Berde saldırısında sağ gözlerini kaybettiler

Ermenistan ordusunun 28 Ekim'de Azerbaycan'ın Berde kentine düzenlediği saldırıda 17 yaşındaki Muharrem Muratlı ve 50 yaşındaki Faik Kerimov, isabet eden bomba parçaları nedeniyle sağ gözlerini kaybetti.
Ermenistan'a bağlı silahlı güçlerin, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın dışındaki Berde kentine 28 Ekim'de düzenlediği misket bombalı saldırıda 21 kişi yaşamını yitirdi, 70'ten fazla kişi de yaralandı.
Saldırıda yaralanan bazı siviller taburcu edilirken, durumu ağır olan veya uzuvlarını kaybeden hastaların tedavileri ise ülkenin çeşitli kentlerindeki hastanelerde devam ediyor.
Tedavisi süren ve halen olayın şokunu atlatamayan hastalar arasında Muratlı ve belediye çalışanı Kerimov da bulunuyor.
Saldırıda bomba parçalarının isabet etmesi sonucu sağ gözlerini kaybeden her iki hastanın tedavisine Gence Göz Hastanesinde devam ediliyor.
Anne ve babasının başından ayrılmadığı Muratlı, tedavi gördüğü hastane odasında AA muhabirine saldırı anını anlattı.
Durumunun şu anda iyi olduğunu söyleyen Muratlı, "Ancak kafamın arkasında ağrılar var. Geceleri uyumakta zorluk çekiyorum." dedi.
Saldırı anı kardeşi ve kuzeniyle birlikte kıyafet almak için Berde çarşısına gittiklerini dile getiren Muratlı, "Birden bombalar düştü ve bir parçası gözüme isabet etti. Berde'deki hastanede ilk yardım tedavisi uygulandı sonra Gence hastanesine kaldırıldım." ifadelerini kullandı.
Muratlı, ameliyat sonrası sağ gözünü kaybettiğini belirtti.
Hastanede oğlunu yalnız bırakmayan Muratlı'nın babası Mahir Muradov ise şunları söyledi:
"Saldırıda 2 oğlum yaralandı. Aslında oğlum yere düşen bir başka çocuğu kurtarmak için hemen yere atlıyor. Yaralı şahsı kucağına alıp olay yerinden kaçarken diğer misket bombasından gelen parçalardan bir tanesi gözüne isabet ediyor. Saldırı nedeniyle üzerinde halen büyük bir korku var."
Ermenistan ordusunun saldırısı nedeniyle Muratlı gibi sağ gözünü kaybeden bir diğer hasta da belediyede temizlik denetçisi olarak çalışan Faik Kerimov.
Kerimov, şunları anlattı:
"Ben belediyede temizlik işlerinden sorumluyum. Aynı gün çevre temizliği için Berde'de denetime çıkmıştım. İlk bomba bulunduğum yerin biraz uzağına, ikinci bomba da suyun içine düştü. Suya düşünce yere uzandım. Üçüncü bombanın parçaları gözüme ve sağ elime isabet etti. Ermeniler bu saldırı ile ne elde ettiler?"
"Saldırı nedeniyle korkmadım dersem yalan olur. Evet korktum." diyen Kerimov, "Ancak artık ölümden de korkmuyorum. Berde kentinde bize birçok facia yaşattılar. Gençlerimizi vurdular." dedi.
Kerimov, halen bir şarapnel parçasının burnunda bulunduğunu da sözlerine ekledi.
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