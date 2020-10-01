Ermenistan ordusu Azerbaycanlı sivilleri hedef almayı sürdürüyor

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Terter iline yaptığı top atışı nedeniyle 1 sivilin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, saldırılarda yaşamını yitiren sivil sayısının 16'ya, yaralı sayısının 55'e yükseldiği belirtildi.