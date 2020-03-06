Ermenistan ordusu Azerbaycan askerini şehit etti



Ermenistan-Azerbaycan sınırında Ermeni askerlerin açtığı ateş sonucu Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan askerlerinin Gazah ilinin Kuşçu Ayrım köyü yönünde ateşkesi ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, Ermeni keskin nişancının açtığı ateş sonucu Azerbaycan ordusundan Orhan Paşazade'nin yaralandığı, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığı ifade edildi.

Azerbaycan'ın uluslararası alanda tanınan sınırlarını koruyan Devlet Sınır Hizmetleri Komutanlığına bağlı bir askerin katledilmesinin sorumlusunun Ermenistan yönetimi olduğu kaydedildi.