Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ın, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi kapsamında özel temsilci atandığı bildirildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Ermenistan ve Türkiye arasındaki diyalog süreci kapsamında özel temsilci olacak." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşuoğlu, Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirileceğini açıklamıştı.