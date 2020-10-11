Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Talış köyü yerel medya temsilcilerinin ziyaretine açıldı

Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyonda 3 Ekim'de Ermenistan işgalinden kurtarılan Talış köyünde Azerbaycan bayrakları asıldı.Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, köyün sokaklarında Azerbaycan askerlerinin dolaştığı, pek çok binaya bayrakların asıldığı görülüyor.Talış köyü, güvenliğin sağlanmasının ardından yerel medya temsilcilerinin ziyaretine açıldı.Terter ilinin Talış köyü 1994'te Ermenistan ordusunca işgal edilmişti.

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