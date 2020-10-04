Ermenistan'ın Gence'ye saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Ermeni askeri grupların, Azerbaycan'daki Gence şehrinde sivillere yönelik saldırısı kınandı.

Açıklamada, "Ermeni askeri grupların Gence'ye saldırısında 1 sivil hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Ermenistan’ın sivillere ve sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları neticesinde bugüne kadar 22 kişi hayatını kaybederken, 74 kişi yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu sivil kayıplarına ilişkin tüm sorumluluğun Ermenistan yönetiminde olduğu vurgulanan açıklamada, Ermenistan'a "Karabağ'da işgal ettiği bölgelerden derhal çekilme" çağrısı yapıldı.