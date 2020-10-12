Ermenistan'ın Gence'deki sivilleri "orta menzili balistik füze Elbrus" ile vurduğu belirlendi

Ahmedov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ve Gence Valisi Niyazi Bayramov ile birlikte dün Ermenistan'ın vurduğu sivillere ait mesken önüne gelen ülkedeki yabancı diplomatik misyonların temsilcilerine açıklamarda bulundu.
Sivillerin yaşadığı binaya isabet ederek büyük bir yıkıma sebebiyet veren füzenin kalıntıları üzerinde yaptıkları çalışmaların sonuçlarına değinen Ahmedov, "Kalıntılarından elde ettiğimiz veriler, saldırının Elbrus füzesiyle gerçekleştirdiğini gösteriyor. Saldırıda kullanılan Elbrus füzesini uzunluğu 11-14 metre, 700 kilogram patlayıcı barındırıp menzili 300 kilometredir." bilgilerini verdi.
Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de Elbrus'un NATO'daki karşılığının Scud füzesi olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Scud, orta menzilli balistik bir füzedir ve nükleer başlıklar da taşıyabilir. Dünyadaki birçok savaşa dönüp bakarsak, 500 bine yakın sakini olan bir şehre balistik ve büyük bir yıkıcı güce sahip Scud füzesinin fırlatılması az görülen bir durumdur."
Gence halkı, saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan çocuklar için, füzenin düştüğü yere enkaz altından çıkarılan çocuk oyuncakları ve karanfiller bırakarak olayı kınadı.
- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes
Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine Azerbaycan ordusu, bir operasyon başlatmış ve operasyonda Cebrail kenti, Hadrut kasabası ve 30'dan fazla köyü işgalden kurtarmıştı.
Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi saat 12.00’dan geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.
Ateşkes üzerinden henüz 24 saat geçmeden Ermenistan ordusu, dün ülkenin 2'nci büyük kenti olan Gence'deki sivillerin yerleşim birimine füze ile saldırması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi de yaralanmıştı.
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