Ermenistan'ın en çok hedef aldığı yerleşim yerlerinden Terter'de büyük hasar var

Ermenistan silahlı güçleri, 27 Eylül'den bu yana uzun menzilli füzeler ve ağır topçu atışlarıyla Terter kent merkezini sürekli hedef alıyordu.
Ancak ateşkesin yerel saatle gün ortasında başlamasıyla kente yönelik yoğun hava saldırısı dururken, kırsal bölgelerde yer yer saldırılar devam etti.
Saldırılara maruz kalmadan evlerindeki hasarları tespit etmek isteyen Terterliler, 27 Eylül'den sonra ilk defa kentte gelebildi. Ancak halk karşılaştığı manzarayla büyük hayal kırıklığı yaşadı. Çünkü Ermenistan tarafından rastgele atılan füzelerin çoğu evlerine isabet etmiş durumda.
Bazı evlerin tamamen yıkıldığı, birçok evin de büyük hasar aldığı görülüyor. Evlerin yanı sıra dükkanlar, kamu binaları ve araçlarda da büyük hasarlar mevcut.
Kente düşen füzelerin isabet ettiği evlerde ve sokaklarda büyük çukurlar oluşturduğu görülüyor.
Güvenli bölgelerden gelen aileler, araçlarıyla ilk önce evlerini ziyaret edip hasar tespiti yapıyor, ardından ihtiyaçları olan eşyalarını alarak geri dönüyor.
Terterliler, AA muhabirine yaptıkları açıklamalarda Ermenistan'ın ateşkesine güvenmediklerini, daha önce de ateşkeslerin ihlal edildiğini belirtiyor.
- Ateşkes bir anlam ifade etmiyor
Saldırının bilançosuyla hayretler içerisinde kalan kent sakinlerinin bir kısmı göz yaşlarının tutamazken, bazıları da ateşkesin herhangi bir anlam ifade etmediği kanaatinde.
Terterliler sıklıkla "Karabağ bizimdir", "Allah, Aliyev ve Erdoğan'dan razı olsun", "2 devlet tek millet" ifadelerini kullanıyor.
Terter'i çatışmaların başladığı tarihten bu yana terk edip Berde kentindeki yakınlarının yanına yerleşen Hatice İsmailov, ateşkesin başlamasıyla evini görmeye gelenlerden biri.
İsmailov, sağlam bir şekilde evlerinin kapısına kilit vurduklarını ancak saldırılar nedeniyle evlerinde büyük hasar meydana geldiğini kaydetti.
Çatışmaların tamamen sona ermesi halinde evlerine dönmeyi planladıklarını belirten İslamilov, "Durum sakinleşmezse buraya gelmemiz mümkün değil. Çocuklarım var, korkuyorlar ve buraya gelemezler." dedi.
- Karabağ tamamen azad edilmeli.
Evleri ateş altında kalan Terter sakinleri genel olarak ateşkesin kalıcı bir çözüm olmadığı kanaatinde. Terterliler işgal altındaki topraklarının geri alınması için yaptıkları mücadele şu ana kadar binlerce şehit verdiklerini ve ateşkeslerle herhangi bir çözüme kavuşulmadığını dile getirdi.
Evlerini ziyaretleri sırasında Terterliler "Ateşkes istemiyoruz. Ne zaman ateşkes olursa bir müddet sonra yeniden saldırılar başlıyor. Bu daimi bir çözüm değil. Topraklarımızın tamamen işgalden geri alınması gerekiyor. Karabağ tamamen azad edilmeli." ifadelerini kullandı.
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