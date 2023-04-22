Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Ermenistan'ın döşediği mayınlar patladı: 3 yaralı

Karabağ'da Ermeni güçlerin döşediği mayınlar nedeniyle 3 Azerbaycan askeri yaralandı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da Ermeni güçlerin döşediği mayınlar nedeniyle 3 Azerbaycan askerinin yaralandığını duyurdu

Giriş: 22.04.2023 - 20:34 | Güncelleme: ABONE OL
Ermenistan'ın döşediği mayınlar patladı: 3 yaralı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında durumun gerginleştirilmesi amacıyla Şuşa ilinin Allahgulular köyü istikametinde bulunan toprak yolunda Ermenistan tarafından bir provokasyonun daha gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, 22 Nisan saat 17:00 sıralarında Allahgulular köyü çevresinde bulunan yüksekliklerde bulunan Azerbaycan ordusu mevzilerine teçhizat taşıyan askeri kamyonun Ermeniler tarafından kasıtlı olarak döşenen mayına çarpması sonucu 2 askerin, yaralı askerlerin yardımına gelen bir askerin ise anti-personel mayına basması sonucu yaralandığı belirtildi.

Azerbaycan ordusunun 3 yaralı askerine acil tıbbi müdahalede bulunulduğu belirtilirken, olayla ilgili olarak Rus barış gücü birliği ve Türk-Rus Ortak İzleme Merkezi komutanlığına bilgi verildiği ve tüm sorumluluğun Ermenistan'ın askeri ve siyasi yönetimine ait olduğu bildirildi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Muğla'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Çorum'da trafikte silahlı kavga: 1 yaralı
Çorum'da trafikte silahlı kavga: 1 yaralı
Ankara'da asayiş uygulamaları: 2 bin 14 şüpheli yakalandı
Ankara'da asayiş uygulamaları: 2 bin 14 şüpheli yakalandı
Arazi anlaşmazlığı hastanede bitti
Arazi anlaşmazlığı hastanede bitti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.