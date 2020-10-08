Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırıları sürüyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Goranboy, Terter, Ağdam, Berde ve Ağcabedi illerine ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada da Goranboy ilinde 1 sivilin Ermenistan ordusunun top atışları sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ermenistan'ın son günlerdeki saldırılarında yaşamını yitiren sivil sayısı 31'e çıktı.

Gence'ye Ermenistan ordusunca sabaha karşı atılan füzeler nedeniyle birkaç evde ve araçta da hasar oluştu.