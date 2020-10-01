Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına kınama - ORDU

AA

Memur-Sen Şube Başkanı İsmail Çelenk, sendika binası önünde yaptığı açıklamada, bugün 81 ilde Ermenistan'ı protesto etmek için alanlarda olduklarını söyledi.Ermenistan'ın, Dağlık Karabağ'da 30 yıldır işgalci konumunda olduğunu belirten Çelenk, Azerbaycan'ın haklı davasını Memur-Sen olarak sonuna kadar desteklediklerini vurguladı.Sendikanın ortak bildirisini okuyan Genç Memur-Sen İl Temsilcisi Zühtü Yanık, iki devlet ve tek millet olmanın tarihsel şuurunun gün geçtikçe daha fazla anlam kazandığını ve pekiştiğini ifade etti.Kardeş ülke Azerbaycan'da son zamanlarda yaşanan hadiselerin kamuoyunun malumu olduğunu aktaran Yanık, bu hadisenin bugünün meselesi olmadığını ve tarihe geçmiş kara bir leke olarak günümüze kadar geldiğini bütün dünyanın bildiğini belirtti.Yanık, 28 Eylül sabahı Ermenistan silahlı güçlerinin yeniden ahlaksızca yaptığı saldırıya meşru müdafaa hakkını kullanan Azerbaycan'ın yanında olmanın boyunlarının borcu olduğunu kaydederek, "Ülkemizin Azerbaycan'a verdiği güçlü destek sadece devletlerimiz arasındaki kardeşlik hukuku sebebiyle değildir. Aynı zamanda 30 senedir kardeş Azerbaycan'a yapılan haksızlığa ve hukuksuzluğa gösterilen haklı bir tepkidir." dedi.