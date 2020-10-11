Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 7'e yükseldi

Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Ermenistan’ın Azerbaycan’ın 2. büyük kentine düzenlediği füze saldırısında 7 kişinin öldüğü 33 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada yaralılar arasında çocukların da olduğu kaydedildi.

Azerbaycan Başsavcılığı, daha önce Ermenistan saldırı nedeniyle 5 kişinin öldüğünü, 28 kişinin yaralandığını bildirmişti.