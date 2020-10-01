Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırıları - İSTANBUL

İstanbul Türkiye-Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD) üyeleri, Azerbaycan'a gönüllü askere gitmek için dilekçelerini dernek başkanı Sefer Karakoyunlu'ya verdi.Kadıköy'deki dernek binası önünde toplanan üyeler, Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ve "Seninleyiz Azerbaycan" yazılı dövizler açarak Altıyol'a kadar yürüdü.
Burada basın açıklaması yapan dernek Başkanı Sefer Karakoyunlu, "Masum insanların öldürülmesi Ermenistan Paşinyan hükümetinin başvurduğu ahlaksız bir popülizm örneği olarak tarihe geçecektir." dedi.
Karakoyunlu, şunları kaydetti:
"Hukuki belgelerle Karabağ Azerbaycan toprağı olarak kanıtlanmıştır. Bu kararlara rağmen, Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarında yasa dışı faaliyetlerine devam etmiş ve Azerbaycan meşru müdafaa hakkını kullanarak, işgal altında bulunan toprakları geri almak için harekete geçmiştir. Sulh çağrısında bulunan Avrupa ve diğer yandaşlar 28 yıldır neredeydi. Azerbaycan devletinin bu girişimini, sonuna kadar destekliyoruz. Türk milletinin sabrı taşmıştır. Bölgede sulhun olması için Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını kayıtsız şartsız terk etmesi gerekir. Sevindirici haberleri sizle paylaşmak istiyorum. Terter’in Gapanlı, Ağdam’ın Çıraklı, ve Orta Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl’ın Çocuk Mercanlı köyleri ve birçok yerleşim yerimiz düşman işgalinden azad olmuştur. 83 milyon Türkiye halkı ve 300 milyon Türk dünyası olarak, Azerbaycan'ın haklı davasında sonuna kadar arkasındayız."
Basın açıklamasının ardından aralarında kadınların da bulunduğu dernek üyeleri, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nde gönüllü asker olmak için dilekçelerini başkanı Karakoyunlu'ya verdi.Dilekçelerin, Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na iletileceği öğrenildi.
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