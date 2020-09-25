Ermenistan'ın ateşi altında yaşamını sürdüren Azerbaycan köyü: Alibeyli

AA

Azerbaycan'a saldırı ve tacizlerini sürdüren Ermenistan ordusu sadece askerleri değil sivilleri de hedef alıyor. Sınırdaki Tovuz ilinin Alibeyli köyü, Ermeni güçlerinin sürekli ateş açtığı sivil yerleşim birimlerinin başında geliyor.Temas hattına çok yakın olan Alibeyli köyünün birçok noktasını mevzilerle sadece birkaç yüz metre ayırıyor. Köyün bazı evlerinden ise mevzilere mesafe 100 metreyi buluyor ve Ermeni güçlerin konuşlandığı noktalar gözle görülüyor.Alibeyliler, sürekli ateş altında bulunmalarına rağmen topraklarını terk etmiyor ve silah seslerine aldırış etmeden günlük yaşamlarını sürdürüyor.870 haneli, yaklaşık 4 bin 300 nüfusa sahip Alibeyli'de yediden yetmişe herkes vatanlarını korumaya ve Ermenilerin saldırıları karşısında yılmama konusunda sonuna kadar kadarlı.Köy sakinlerinden 87 yaşındaki Paşa Hasanov AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy halkının 1990'lı yıllarda da Ermeni saldırılarına karşı kahramanca direndiğini ve köyü boşaltmadığını, bugün de aynı direnci sergilediğini kaydetti.Karabağ savaşında bir oğlunun gönüllü olarak cepheye gittiğini ve şehit olduğunu bildiren Hasanov, "Yarın bir gün savaş yeniden başlarsa şehit de olsak, ölsek de kalsak da köyümüzü bırakmayacağız." şeklinde konuştu.Evi mevzilerin hemen yanında bulunan Rahip Hasanov (32) da tüm zorluk ve tehlikelere rağmen vatanını asla terketmeyeceğini vurguladı. Ağabeyinin 1993'te şehit olduğunu bildiren Hasanov, gerektiğinde kendisinin de şehit olmaya hazır olduğunu ifade etti.Hüseyin Hasanov (52) ise Ermenilerin neredeyse her gün ateşkes ihlali yaptığını ve evleri hedef aldığını belirtti.Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine güvendiğini vurgulayan, kendisinin de 1990'lı yıllarda savaştığını ve yaralanarak gazi olduğunu bildiren Hasanov, ordunun hem toprakları koruyacağını hem de işgal altındaki Dağlık Karabağ'ı kurtaracağından emin olduğunu ifade etti.- "Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ediyoruz"Köy sakinlerinden Valeh Rzayev (68) Alibeyli'de doğduğunu, burada yaşadığını ve burada da öleceğini söyledi.Ermeni güçlerin gece gündüz demeden köye ateş açtığını, bu durumun yaklaşık 30 yıldır devam ettiğini bildiren Rzayev, Azerbaycan ordusuna güvendiklerini bu nedenle korkusuzca yaşadıklarını dile getirdi.Azerbaycan'ın haklı davasında yalnız olmadığını hatırlatan Rzayev, "Kardeşimiz Türkiye'ye, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmakla birlikte tüm Türk halkına zor günümüzde yanımızda oldukları için teşekkür ediyoruz." dedi.Ermenistan, son aylarda Türkiye ve Azerbaycan'ın ortaklaşa gerçekleştirdiği Bakü-Tiflis-Kars demir yolu, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol ve TANAP'ın başlangıcı olan Güney Kafkasya doğal gaz boru hatlarının geçtiği Tovuz iline daha fazla saldırıda bulunuyor.12 Temmuz'da Tovuz'daki Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunan Ermenistan ordusu, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral 12 asker şehit olmuştu.21 Eylül'de aynı bölgede çatışmalar yeniden alevlenmiş, Azerbaycan ordusundan bir asker şehit olmuş, bir asker de yaralanmıştı.