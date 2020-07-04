Federasyondan yapılan açıklamada, aralarında kulüp sahipleri, oyuncular ve antrenörlerin yer aldığı şike yaptığı tespit edilen 45 kişiye ömür boyu, 13 kişiye ise çeşitli dönem aralığında men cezaları verildiği belirtildi.

Ermenistan 2. Futbol Ligi maçları askıya alınırken, bu ligde mücadele eden Aragats, Torpedo, Masis, Lokomotiv ve Yerkan takımları, maçlarda aldığı şüpheli sonuçlar nedeniyle ligden diskalifiye edildi.

Konu üzerine açıklamalarda bulunan Ermenistan Futbol Federasyonu Başkanı Armen Melikbekyan, "Bu kararları, uluslararası futbol organizatörleri, UEFA ve ülkenin yargı organlarıyla yaptığımız görüşmelerin ardından almaya karar verdik. Şike yapıldığına ilişkin elimizde çok net kanıtlar bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, futboldan men cezası alanlar arasında Rus pasaportlu kulüp sahipleri, Rus, Ukraynalı, Letonyalı ve Belaruslu futbolcular da yer alıyor.