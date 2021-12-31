Ermenistan'dan Türk mallarına yönelik önemli adım

Ermenistan hükümeti, Türk mallarına uygulanan ambargonun 1 Ocak 2022 itibarıyla kaldırılacağını açıkladı. Hükümet, haziran ayında ambargoyu altı ay daha uzatmıştı.
Ekonomi Bakanlığı Facebook'ta yaptığı açıklamada, "Türk mallarının ülkeye ithalatındaki ambargonun uzatılmamasına karar verildi" dedi.
Türkiye'nin Dağlık Karabağ'ın işgali nedeniyle Ermenistan ile diplomatik ilişkileri askıya aldığı ve Ermenistan sınırını kapattığı 1993'ten bu yana iki ülke arasında doğrudan mal alışverişi bulunmuyor. Ancak Ermenistan'a Türk menşeli ithal mallar üçüncü ülkeler üzerinden ulaşıyor.
Ermenistan gümrüğü verilerine göre ülkeye 2019 yılında 268 milyon dolar değerinde Türkiye menşeli mal girerken bu rakam 2020'de 230 milyon dolara geriledi.
NORMALLEŞME SÜRECİ
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da geçen hafta yaptığı açıklamada Türkiye ile ilişkileri ön koşulsuz bir şekilde normalleştirmeye hazır olduklarını belirtmişti.
Normalleşme sürecinin başlatıldığı bu dönemde, aralık ayında Türkiye ve Ermenistan, doğrudan görüşmeler için birer temsilci atamıştı. Türkiye'nin temsilcisi eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç olurken Ermenistan, Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ı temsilci seçmişti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün akşam katıldığı programda iki ülke arası temasların ocak ayında Rusya'da başlayabileceğini açıkladı.
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