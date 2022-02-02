Ermenistan'dan kalkan uçak İstanbul'a indi

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında başlatılan Erivan-İstanbul uçak seferinin ilki icra edildi.

Erivan Uluslararası Zvartnots Havalimanı'ndan hareket eden, içinde 64 yolcunun bulunduğu uçak, saat 19.40'ta İstanbul Havalimanı'na indi.