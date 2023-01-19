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Haberler Dünya Ermenistan'da 15 askerin öldüğü yangın sonrası komutan görevden alındı

Ermenistan'da 15 askerin öldüğü yangın nedeniyle 2. Kolordu Komutanı görevden alındı

Ermenistan'ın Geğarkunik bölgesindeki askeri birlikte gece saatlerinde çıkan yangın nedeniyle 2. Kolordu Komutanı Albay Vahram Grigoryan ile bazı üst düzey subaylar görevlerinden uzaklaştırıldı.

Giriş: 19.01.2023 - 13:02 | Güncelleme: ABONE OL
Ermenistan'da 15 askerin öldüğü yangın sonrası komutan görevden alındı
AA

Başbakan Nikol Paşinyan, Bakanlar Kurulu toplantısında, 2. Kolordu Komutanı Albay Grigoryan'ın görevden alınması ile ilgili Cumhurbaşkanlığına gönderdiği talebinin onaylandığını bildirdi.

Yerel basında, Paşinyan'ın talimatı sonrasında 2. Kolordu Komutanı haricinde yangınla ilgili ihmalleri nedeniyle 4 albay, 2 yarbay ve 2 yüzbaşının da görevlerinden alındığı belirtildi.

Öte yandan Ermeni yetkililer yapılan ilk incelemede yangının sobaya benzin dökülmesi sonucu çıktığını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Ermenistan'ın Geğarkunik bölgesi Azat köyü yakınlarında konuşlu askeri birlikte çıkan yangında 15 asker ölmüş, 3 asker yaralanmıştı.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Savunma Bakanlığı, ülkenin güneydoğusunda Azerbaycan sınırına yakın Geğarkunik'e bağlı Azat köyünde konuşlu İstihkam Bölüğü kışlasında yerel saatle 01.30 sularında yangın çıktığını bildirmişti.

Bakanlık yaralanan 3 askerin durumunun da ağır olduğunu belirtilmişti.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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