Başbakan Nikol Paşinyan, Bakanlar Kurulu toplantısında, 2. Kolordu Komutanı Albay Grigoryan'ın görevden alınması ile ilgili Cumhurbaşkanlığına gönderdiği talebinin onaylandığını bildirdi.

Yerel basında, Paşinyan'ın talimatı sonrasında 2. Kolordu Komutanı haricinde yangınla ilgili ihmalleri nedeniyle 4 albay, 2 yarbay ve 2 yüzbaşının da görevlerinden alındığı belirtildi.

Öte yandan Ermeni yetkililer yapılan ilk incelemede yangının sobaya benzin dökülmesi sonucu çıktığını açıkladı.

Ermenistan'ın Geğarkunik bölgesi Azat köyü yakınlarında konuşlu askeri birlikte çıkan yangında 15 asker ölmüş, 3 asker yaralanmıştı.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Savunma Bakanlığı, ülkenin güneydoğusunda Azerbaycan sınırına yakın Geğarkunik'e bağlı Azat köyünde konuşlu İstihkam Bölüğü kışlasında yerel saatle 01.30 sularında yangın çıktığını bildirmişti.

Bakanlık yaralanan 3 askerin durumunun da ağır olduğunu belirtilmişti.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.