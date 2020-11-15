

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a karşı suikast girişiminin ve bir grup eski yetkili tarafından darbe girişiminin engellendiği açıklandı.

Ulusal Güvenlik Servisi'nden "Şüpheliler başbakanı öldürerek iktidarı yasadışı bir şekilde gasp etmeyi planlıyorlardı" açıklaması yapıldı.