Ermenistan, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine saldırısını sürdürüyor

AA

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cebrayıl iline bağlı Çocuk Mercanlı köyü, Fuzuli iline bağlı Horadiz şehri, Goranboy, Terter ve Ağdam illerine bağlı köyler, Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından topçu ateşine tutuldu." ifadesini kullanıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, konuya ilişkin açıklamasında, "Askeri operasyonlarda sivilleri hedef almak veya kasten öldürmek savaş suçudur. Bundan Ermenistan devleti ve Ermenistan'ın yönetimi sorumludur." dedi.

Ermenistan ordusunun sadece işgal altındaki bölgelerden değil, Ermenistan arazisinden de Azerbaycan'a füze ve top saldırısı gerçekleştirdiğini bildiren Hacıyev, "Ermenistan topraklarından Azerbaycan'a yönelik saldırıların durdurulmaması halinde ateş açan askeri hedeflere karşılık vereceğimiz konusunda Ermenistan'ı uyarıyoruz." ifadesine yer verdi.