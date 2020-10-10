Ermenistan, Azerbaycan'daki yerleşim yerlerini vurmak için fosfor içeren sis roketleri kullandı - BERDE

Berde kentindeki Askeri Enformasyon Merkezi adına basın açıklaması yapan İlnur Kasanov, Ermenistan'ın 27 Eylül'den bu yana Azerbaycan'ın yerleşim merkezlerine yönelik saldırılarda kullandığı mühimmat ve silahlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Kasanov, Ermenistan silahlı güçlerinin aralıksız şekilde Dağlık Karabağ'a yakın konumda bulunan Ağdem, Ağdaş, Ağcabedi, Berde, Beylegan, Cebrayl, Goranboy, Naftalan, Fuzuli, Terter, Şemkir, Zerdeb, Yevlah, Genje ve Mingeçevir kentlerini hedef aldığını ifade etti.

Ermenistan'ın sivilleri hedef alan bölgelere yönelik saldırılarında kullandığı silahlara değinen Kasanov, "122 milimetrelik 2 adet D-4 beyaz fosfor içeren sis roketleri Terter kentinin Eskipara köyü ile Fuzuli kentinin Arayatlı köyüne düştü." dedi.

Kasanov, 1 savaş uçağı bombası, 23 adet 300 mm Smerch füzesi ve 12 antitank roketinin de sivil alanlara düştüğünü kaydetti.Azerbaycanlı yetkili, bu bilgilerin 27 Eylül-8 Ekim'deki saldırılardan derlendiğini aktardı.