Ermenistan'a destek veren ünlülere sosyal medyadan tepki kampanyası

Birleşmiş Milletlerin (BM) "acil çekilin" kararına rağmen yaklaşık 30 yıldır Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal eden Ermenistan'a Hollywood oyuncuları dahil bazı ünlülerin destek vermesi, Azerbaycanlıların tepkisini çekti.
İşgalci taraf olmasına rağmen dünyaca ünlü sinema ve sanat dünyasının temsilcilerinin ''Ermenistan'a destek'' çağrısı üzerine, bazı vatandaşlar Twitter üzerinden, ''Ruhunu satan ünlüler'', ''Ermeni terörünü destekleme'' başlıkları altında söz konusu ünlüleri eleştiren ve ifşa eden paylaşımlarda bulundu.
Twitter'da hashtag paylaşımlarına isimleri yazılan ünlüler arasında, Hollywood dünyasından Mel Gibson ve George Clooney yer alırken moda dünyasının yeni yüzlerinden Loriv Harvey, Nav lakaplı Kanadalı rapçi Navraj Singh Goraya da Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde işgalci konumundaki Ermenistan'a destek çağrısından dolayı eleştirildi.
California'da ünlülerin mücevhercisi olarak bilinen ve müşterileri arasında Ermeni asıllı Kim Kardaşyan'ın kocası Kanye West'in de bulunduğu Ben Baller da aynı nedenle Azerbaycan destekçilerinin tepkilerine hedef oldu.
Ünlü isimleri gerçekleri araştırmamak, haklı ile haksızı birbirine karıştırmakla suçlayan takipçileri, Ermenistan'ın Gence ve benzeri sivil yerleşim yerlerine saldırdığı, masum insanları öldürerek savaş suçu işlediği konusunda bilgilendirmelerde bulundu ve kendilerini yaptıkları yanlıştan dolayı özür dilemeye çağırdı.
- Rapçi Cardi B özür mesajı yayınlamıştı
Ekim ayının ilke haftasında ABD'li rap sanatçısı Cardi B, Ermenistan'a maddi desteğe çağıran bir broşürü Instagram hesabından paylaşmış, Azerbaycanlı takipçilerinden gelen tepkiler üzerine, yaptığı destek çağrısını 15 milyon kişinin takip ettiği Twitter hesabı yayınladığı bir özür mesajı ile geri çektiğini duyurmuştu.
Grammy ödüllü sanatçı, ''Çok özür dilerim, araştırmamızı yapmadık'' başlığıyla yayınladığı sesli mesajında, paylaştığı broşüre Azerbaycanlı takipçilerinden çok fazla tepki gelince yaptığı hatanın farkına vardığını, Ermenistan'ın savaştığı ülkenin Azerbaycan olduğunu dahi bilmediğini söylemişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!