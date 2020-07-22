Ermenilerin saldırısında şehit olan Azerbaycanlı Tümgeneral vatanseverliğiyle hatırlanıyor

AA

Ermeni güçlerin 14 Temmuz'da top atışları da dahil düzenlediği saldırıda şehit olan Heşimov'u, annesi iyi bir evlat, çocukları örnek bir baba, silah arkadaşları ise cesur ve azimli bir asker olarak hatırlıyor.

Azerbaycan'ın Gebele ilinin Vendam kasabasında 1975'te doğan Heşimov'un askerlik serüveni, 1992'de Bakü'deki harp okuluna kayıt yaptırmasıyla başladı.

O tarihte Azerbaycan zor günlerden geçiyor, Ermeni güçler Dağlık Karabağ ve çevresindeki illeri işgal ederek ilerliyordu. Ülkenin gelecekte de bu tip saldırıya karşı koyması için iyi eğitimli ve vatansever subaylara ihtiyacı vardı. Heşimov'un asker olmayı seçmesindeki başlıca neden de buydu.

Lisede başarılı bir eğitim hayatı geçiren Heşimov, bu başarıyı harp okulunda da sürdürdü. Kısa zamanda öğretmenleri ve arkadaşlarının sevgi ve saygısını kazanan Heşimov, harp okulundan dereceyle mezun oldu ve teğmen olarak göreve başladı.

Azerbaycan'ın birçok bölgesinde, daha çok Ermenistan ordusuyla temas hattında kariyerini sürdürdü. Tüm görev bölgelerinde odasında oturan değil, askerlerle birlikte siperlerde, ön mevzilerde yer alan bir subay olmayı tercih etti.

2016'da Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşanan çatışmalarda da yarbay rütbesiyle görev yapan Heşimov, bazı stratejik yüksekliklerin işgalden kurtarılmasında başlıca rol oynadı.

Çok sayıda madalya ile ödüllendirilen Heşimov, 2019'da tümgeneralliğe terfi ettirildi. Ermenistan ordusu 12 Temmuz'da Tovuz ili yakınlarındaki bazı stratejik mevzileri ele geçirmeye kalkınca Heşimov yine ön sıralara, askerlerinin yanına koştu.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun saldırılarını geri püskürttü fakat 14 Temmuz'da devam eden çatışmalarda Tümgeneral Heşimov şehit düştü. Generalin şehadeti ülkeyi yasa boğdu, binlerce insan Bakü'de sokaklara çıkarak Ermenistan'ın saldırılarını protesto etti.

Tümgeneral Polat Heşimov'u son yolculuğuna binlerce insan uğurladı. Cenazesi Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necmettin Sadıkov'un omuzlarında 2. Fahri Hıyaban'a getirildi ve burada defnedildi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Heşimov'un annesi Semaye Heşimova'yı telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Aliyev, daha sonra yaptığı bir konuşmada, şehitlerin intikamının misliyle alındığını, bundan sonra da alınacağını belirtti.

Heşimov'un Bakü yakınlarındaki Sumgayıt kentindeki evi, taziye için ülkenin dört bir tarafından gelen insanların akınına uğruyor.

Şehit tümgeneralin yaşadığı evin dışında yan yana asılan Türk ve Azerbaycan bayrakları dikkat çekiyor.

- "Düğününü erteleyip Türkiye'ye kursa gitti

Tümgeneral Heşimov'un annesi Semaye Heşimova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evladını kaybetmenin üzüntüsünü yaşandığını fakat böyle bir kahramanın annesi olduğu için de onur duyduğunu söyledi.

Semaye Heşimova oğlu hakkında "Ailesinden, çocuğundan daha fazla vatanını seviyordu. İzne geldiğinde de hep askerlerini arar sorardı. 1992'de kendi isteğiyle asker oldu. O günden bu güne hep ön saflarda oldu. 2003'te düğününü erteleyip Türkiye'ye askeri kursa gitti." bilgisini verdi.

Kızı Aybeniz Heşimova, "Bizim eğitimimize çok önem veriyordu. Onunla çok vakit geçiremezdik. Fakat şehadetiyle de bize çok şeyler öğretti. Onun yolundan gideceğimi umuyorum." diye konuştu.

- "Örnek bir askerdi"

Heşimov'un eski silah arkadaşlarından Emekli Yarbay Loğman Hanlarov, tümgeneralin herkes tarafından sevilen ve örnek alınan bir insan olduğunu belirtti. Hanlarov, "Her zaman ön hatta, askerlerin yanında bulunurdu. Odasında oturmayı sevmezdi." ifadelerini kullandı.

Emekli Yarbay Natik Rehimov, Heşimov'la harp okulunda birlikte okuduklarını, daha sonra da aynı bölgede görev yaptıklarını söyledi.

Rehimov, "Emrindekileri daim korurdu. Hep ön sıralardaydı. Arkadaşımızın generalliğe terfi etmesinden gurur duyuyorduk. Şimdi de şehadetiyle gurur duyuyoruz." dedi.

Emekli Albay Yalçın İsmayılov da 10 yıldan fazla birlikte görev yaptıkları Heşimov'un kendilerine her zaman doğru yol gösterdiğini kaydetti.

Emekli Albay Şahin Askerov, "1992'de Heşimov'la harp okulunda beraber okuduk. Türkiye'ye beraber kursa gittik. Sonra birlikte çatışmalarda yer aldık. Çok cesur, savaşçı ve onurlu bir kişiliğe sahipti." diye konuştu.

- "Bir subay nasıl olunur onu bize bir daha öğretti"

Başka bir silah arkadaşı Emekli Binbaşı Bahtiyar Abdullayev ise Heşimov'u şöyle anlattı:

"Bir subay nasıl olunur onu bize bir daha öğretti. Biz bunu askeri okulda öğrenmiştik. Fakat asker onurunu Heşimov'dan öğrendik. Çok tevazu sahibi ve çok cesur bir askerdi. Bu iki meziyeti aynı anda barındırıyordu. Tüm işlerini çok iyi yapardı. O gerçek bir kahramandı."

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 1'i Tümgeneral Heşimov olmak üzere 8 asker şehit olmuştu.