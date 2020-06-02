Ermeni terör örgütünün saldırısında katledilenler Madrid Büyükelçiliğinde anıldı - MADRİD

Ermeni terör örgütü JCAG'ın, 2 Haziran 1978'de o dönemde Türkiye'nin Madrid Büyükelçilik binasının olduğu Monte Esquinza 48 numaralı sokakta çapraz ateş altına aldığı araçta şehit olan Büyükelçi Kuneralp'ın eşi Necla Kuneralp ve ağabeyi emekli Büyükelçi Beşir Balcıoğlunun yanı sıra saldırıda hayatını kaybeden İspanyol Büyükelçilik şoförü Olmedo için Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğinde anma töreni düzenlendi.Törene, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, Madrid'de görevli askeri ataşeler, diplomatlar ve diğer Büyükelçilik çalışanları katıldı.Kovid-19 salgını nedeniyle hain saldırının gerçekleştirildiği sokak yerine Büyükelçilik binasında yapılan anma töreni kapsamında, şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.Büyükelçi Erginay, burada yaptığı konuşmada, "Türk ulusu 'soykırım' etiketinin kesinlikle kendisine yakıştırılabileceği bir millet değildir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' vecizesini kendisine rehber edinmiş, ırkçı zihniyetin hiçbir zaman egemen olmadığı barışsever Türk milleti, tarihin hiçbir döneminde de soykırım yapmamıştır." dedi.Türk devletinin ve milletinin bugün olduğu gibi tarihin birçok sayfasında, "çeşitli ülkelerden mezalimden kaçan, korunmaya ve yardıma muhtaç milyonlarca insana kucak açarak, aşını ve işini paylaştığını" aktaran Erginay, şöyle devam etti:"Devletimiz ve Türk milleti, bugün de tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadelede gösterdiği dayanışmayla, dünyanın her köşesine ulaştırdığı tıbbi yardımlarla bu cömertliğini ve insanı yaşatmaya öncelik veren yaklaşımını bir kez daha ortaya koymuştur."Erginay, 1970’li yıllardan itibaren ASALA, JCAG, ARA ve 17 Kasım gibi terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen saldırılarda, 31’i Türk diplomat olmak üzere toplam 42 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Maalesef sadece Türk oldukları ve Türkiye’yi temsil ettikleri için katledilen şehitlerimiz, tüm tehditlere karşın, kendilerinin ve ailelerinin hayatlarını riske atma pahasına görevlerini layıkıyla yerine getirmişlerdir. Bu hain saldırıların da arzu edilen hedefe ulaşamadığı açıktır." şeklinde konuştu.
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