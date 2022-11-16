Milli takım hedefi

Norveç Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nu Hollanda ve Türkiye'nin ardından üçüncü bitirmişti. Norveç, Dünya Kupası'na en son 1998'de katılmıştı.

Milli takım kariyerindeki hedeflerini de aktaran 22 yaşındaki futbolcu, "Yapabileceğimiz en büyük şey ya bir Dünya Kupası'na ya da Avrupa Şampiyonası'na gitmek olacak. Tabii ki milli takımla hedefim bu. Bunun zor olduğunu biliyoruz ama umarım gelecekte bir gün orada oynayabileceğim." dedi.

2022 Dünya Kupası'ndaki favorileri

Haaland, 20 Kasım'da Katar'da başlayacak Dünya Kupası'nda favorilerin Brezilya, Arjantin, Fransa ve İngiltere olduğunu söyledi.

"Sadece bir tane söyleyemem çünkü çok fazla iyi takım var, yani evet, bu dört takım."