18 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Augsburg maçın 34. dakikasında 1-0 öne geçti. Ruben Vargas'ın hazırladığı pozisyonu tamamlayan Florian Niederlechner, skoru 1-0'a getiren golü kaydetti.
Karşılaşmanın ilk 45 dakikası Augsburg'un 1-90'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
İkinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibi ekip, Marco Richter'in 46. dakikadaki golüyle farkı 2'ye yükseltti.
Borussia Dortmund'un bu gole cevabı ise gecikmedi. 49. dakikada Thorgan Hazard'ın hazırladığı pozisyonda Augsburg ağlarını havalandıran Julian Brandt, farkı 1'e indirdi.
Maçın 55. dkaikasında Augsburg'ta Niederlechner bir kez daha sahne aldı. Bu kez Philipp Max'ın hazırladığı pozisyonu gole çeviren futbolcu skoru 3-1'e getirdi.
56. dakikada Borussia Dortmund'un yeni transferi Erling Haaland, Lukasz Piszcek'in yerine oyuna dahil oldu ve maçın seyrini değiştirdi. 59. dakikada Jadon Sancho'nun pasıyla farkı 1'e indirdi!
Maçta dakikalar 61'i gösterdiğinde Jadon Sancho bu kez kendisi gol attı ve skor 3-3'e geldi. 70. dakika oynanırken Haaland bir kez daha sahne aldı ve Hazard'ın asistiyle Dortmund'u 4-3 öne geçirdi.
Mücadelede 79. dakika oynanırken Erling Haaland bir gol daha attı ve 23 dakikada hat-trick yaptı!
Borussia Dortmund, Haaland'ı 2019'un son günlerinde kadrosuna katmıştı. Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre 19 yaşındaki 1,94'lük santrfor için Borussia Dortmund, Red Bull Salzburg'a 20 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Salzburg’da bu sezon oynadığı 14 lig maçında 16 gol atan Haaland, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde forma giydiği 6 maçta da 8 gol kaydetti.
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