Bundesliga'nın 8. haftasında Dortmund, deplasmanda Hertha Berlin'e konuk oldu.Olympiastadion'da oynanan karşılaşmayı Dortmund 5-2 kazanırken galibiyetin baş mimarı Erling Braut Haaland oldu.

Hertha Berlin 33. dakikada Cunha'nın golüyle ilk yarıyı önde tamamlarken ikinci yarı tam bir gol şova dönüştü. 47'de Emre Can'ın, 49'da Brandt'ın asistleriyle Haaland üst üste goller bularak takımını bir anda öne geçirdi. 62. dakikada bir kez daha sahneye çıkan 20 yaşındaki Norveçli farkı ikiye çıkardı. 70. dakikaya gelindiğinde Guerreiro skoru 4-1 yaptı.

Dakikalar 79'u gösterdiğinde ise Hertha'da kazanılan penaltı vuruşunda Cunha kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Yapılan santranın ardından aynı dakika içinde Haaland bir gol daha attı ve kendisinin 4, takımının 5. golünü atarak skoru 5-2 olarak tayin etti.

20 yaşındaki Norveçli gol makinası Haaland, Dortmund formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 15, Bundesliga'da ise 10 gole ulaştı.

Öte yandan Dortmund'da Youssoufa Moukoko 16 yaş 1 günlükken oyuna girerek Bundesliga'da Nuri Şahin'in rekorunu geçti.

Bu sonucun ardından Dortmund 18 puana yükselirken zirve mücadelesini sürdürdü. Hertha Berlin ise 7 puanda kalarak orta sıralarda kaldı.