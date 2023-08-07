Erkin Koray yaşamını yitirdi! Erkin Koray kimdir, kaç yaşında vefat etti?
Anadolu rock müziğinin efsanesi Erkin Koray'dan kahreden haber geldi. Sanat dünyasının ünlü ismi Koray, 82 yaşında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acı haberin ardından "Erkin Koray kimdir, nereli, neden vefat etti?" soruları gündem oldu. İşte, Erkin Koray'ın hayatı...
- 1
Usta müzisyen Erkin Koray fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Rock müziğin efsanelerinden Koray kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu. İşte, "Erkin Koray kimdir, neden vefat etti, hastalığı neydi?" sorularının yanıtları ve hayatına dair bilinmesi gerekenler...
- 2
ERKİN KORAY HAYATINI KAYBETTİ!
Bir süredir Kanada'da yaşayan Erkin Koray, akciğer rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- 3
ERKİN KORAY HAYATI
24 Haziran 1941 tarihinde İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlarda, piyano öğretmeni olan ve Şerif Yüzbaşıoğlu, Ayhan Yünkuş ve Önder Bali gibi müzisyenlere eğitmenlik yapan annesi Vecihe Koray'dan piyano öğrendi, daha sonra gitar çalmaya başladı. İstanbul Alman Lisesi'nde eğitim gördüğü 50'li yılların ikinci yarısında, arkadaşları ile kurduğu amatör topluluk olan Erkin Koray ve Ritimcileri ile dönemin güncel parçalarını çalmaya başladı. Lise eğitiminin ardından 60'lı yılların başına dek çalışmalarını yarı amatör yarı profesyonel olarak sürdürdü.
1962 yılında çeşitli müzikli mekânlarda programlar yaptığı sıralarda aldığı bir teklif ile bir yüzünde "Bir Eylül Akşamı", diğer yüzünde "It's So Long" adlı İngilizce parça bulunan ilk 45'liğini kaydetti. Ancak bu plak 1966 yılında piyasaya çıktı. Erkin Koray askerliğini 1963-1965 yılları arasında Ankara'da Hava Kuvvetleri Caz Orkestrası'nda solist ve gitarist olarak yaptı.
-
- 4
Terhisi sonrasında Almanya'nın Hamburg şehrine giden Erkin Koray burada The Hiccups adlı bir Alman grubu ile 2,5 ay çalıştı. Türkiye'ye döndüğünde The Hiccups'ta beraber çalıştığı bas gitarist Bernhard Weber, gitarist İlder Tokcan ve Fikret Zolan ile yeni bir grup kurdu. Bu dönemde saçlarını uzatmaya başlayıp, Türkiye'de beat müziğin temsilcisi haline geldi. 1966'da İngilizce şarkılardan oluşan bir extended play çıkardı. Ancak plak sadece 300 civarı sattı.
1967 yılında basılan, bir yüzünde Kızları da Alın Askere, diğer yüzünde Aşk Oyunu adlı parçalar bulunan 45'liği ise önemli başarı kazandı. Özellikle Kızları da Alın Askere parçası Erkin Koray'ın geniş kitleler tarafından tanınmasında önemli rol oynadı. Bir gazinoda söylenirken keşfedilen şarkı, gece yarısı stüdyoda kaydedildi ve Koray'ın deyimi ile "Türkçe sözlü ilk rock şarkı" oldu ve sekiz yüz bin civarında bir satış rakamı yakaladı.
- 5
1968 yılında, Hürriyet Gazetesi tarafından yapılan Altın Mikrofon yarışmasına katıldı. Bu yarışmaya katılan kadro gitarda ve vokalde Erkin Koray, gitarda Tuncer Dürüm, bas gitarda Ziya Bakanay ve davulda Sedat Avcı'dan oluşuyordu. Bu yarışmaya bolero tarzı "Meçhul" ve de yarışma şarkısı olan enstrümantal "Çiçek Dağı" ile katıldı. Bu yarışmada 4. olan Erkin Koray'ın yarışmadaki şarkıları Meçhul ve Çiçek Dağı daha sonra bir plak şirketi tarafından piyasaya çıkarılarak sekiz yüz bin adet gibi büyük tiraj yaptı. Grubu ile bir yandan konser verdi, bir yandan da kulüp, bar gibi çeşitli müzikli mekânlarda çalışmaya devam etti. Bu dönemde bir bas gitar değişikliği yaşandı ve gruba Taner Öngür dahil oldu.
Bu ilk önemli başarıyı, 60'lı yılların sonlarına dek ardı ardına gelen: Anma Arkadaş, Hop Hop Gelsin, Sana Bir Şeyler Olmuş, Seni Her Gördüğümde gibi hepsi büyük beğeni toplayan parçalar takip etmiştir.
- 6
ERKİN KORAY ŞARKILARI
Erkin Koray, "Kızları da Alın Askere", "Anma Arkadaş", "İlahi Morluk", "Yağmur", "Silinmeyen Hatıralar", "Mesafeler", "Şaşkın", "Komşu Kızı", "Fesuphanallah", "Arap Saçı", "İlla ki", "Yalnızlar Rıhtımı", "Ankara Sokakları", "Gaddar", "Deli Kadın", "Çöpçüler", "Akrebin Gözleri" gibi şarkılarıyla tanınır.
-