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        Haberler Magazin Erkin Koray, Kanada'da hastaneye kaldırıldı - Günün magazin haberleri

        Erkin Koray, Kanada'da hastaneye kaldırıldı

        Yaşamını uzun süredir Kanada'da sürdüren Erkin Koray, hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2023 - 16:49
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        Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı
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        Yaşamını Kanada'da sürdüren 82 yaşındaki Erkin Koray'ın fenalaştığı ve apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

        "YAŞLANIYORUZ"

        Öte yandan Erkin Koray, geçtiğimiz ay sevenlerine şu sözlerle seslenmişti: Canlar! Yaşlanıyoruz herhalde artık… Size bir - iki söyleyeceğim bir şey var, onu da söyleyeyim de… Neme lazım. Bu arada Kanada seyahatimle ayrı kaldığımız süre içinde, tabii ki yeni eserler yaptım. Bunların hepsini kızım Damla’ya, Kanada 'Weagle Records' firmasından size ulaştırması için bırakıyorum. Belki ‘Niye sen kendin çıkarmıyorsun?’ diyeceksiniz.

        Valla, memleketin bu hukuki arızaları bende hiç heves bırakmadı. Sizin de kazanmış olduğunuz mahkeme dosyalarınızın üzerine bir çizgi çekip, çapulcuya ‘Sen devam et' dense, sizde de aynı şey olur! Düşünebiliyor musunuz? Herif pembe plak kapağı yapmış. Kendi ruhunu yansıtıyor herhalde. Benim onayım yok, normal olarak. Zaten plak üzerinde onayı alınan herhangi bir şey de yok. O yüzden bu işi kızıma bırakıyorum. Onun sinirleri benimkinden daha sağlam. Daha doğrusu ben ona, bu işlere sinirlerini bozmamasını telkin ettim. Eserlerin adlarını özellikle şimdiden söylemiyorum. Sebebi var: 'A' desem, 'Annen' diye plak çıkartırlar yarın; söz ve müzik: Erkin Koray, diyerekten. Söyleyeceklerim bu kadar. Sizleri ne kadar sevdiğimi tarif edemem. Mutlu yarınlar dilerim.

        Fotoğraflar: DHA, Instagram

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        #erkin koray
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