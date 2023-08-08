ERKİN KORAY TARAFINDAN TÜRKÜ İLE ROCK MÜZİĞİ HARMANLANIR

Şerife daha sonra Cemal'ın yeğeni Hayrullah ile evlendirilir. Hayrullah'tan oğlu İsmet Aksoy doğar. Ağıt, Şerife'nin ikinci kocası Hayrullah'ın sonraki yıllar da Refik Başaran'a "Herkese bir türkü okudun ama, bana okumadın" diye sitem etmesi üzerine plağa okunur.

Türkünün her okunuşunda Şerife gözyaşlarını tutamaz ve Cemali "Al kanlar içinde gördüğü" unutulmasın diye sözlerini de bu şekilde yazar.