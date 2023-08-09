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        Haberler Magazin Erkin Koray'ın sevilen şarkısı "Cemalım" hikayesi nedir, kısaca, gerçek mi ve kim yazdı?

        Erkin Koray'ın unutulmaz şarkısı "Cemalim" hikayesi nedir?

        Anadolu rock müziğinin usta isimlerinden birisi olan Erkin Koray'ın seslendirdiği "Cemalim" parçası Türk rock müziği ile Anadolu türkülerinin harmanlanmasının en özgün örneklerinden birisidir. "Cemalim" şarkısının hüzünlü bir hikayesi bulunmaktadır ve aslında bir ağıttır. Türkü, öldürülen eşi Cemal'e Şerife tarafından yazılmıştır, daha sonra Erkin Koray tarafından seslendirilmiştir. İşte "Cemalim" türküsünün hikayesi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 09:46
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        • 1

          Erkin Koray'ın eşsiz parçalarından birisi olan "Cemalim"ın hikayesi oldukça hüzünlüdür. Türkü aslında Ürgüp topraklarında öldürülen Cemal'e yazılmış bir ağıttır. Eşi Şerife tarafından yazılan "Cemalim" daha sonra oğlu İsmet Aksoy yoluyla insanlara duyurulur. İşte "Cemalim" şarkısının hikayesi.

        • 2

          CEMALİM TÜRKÜSÜ HİKAYESİ NEDİR?

          Ürgüp'ün Karlık köyünün eşrafından ve varlıklı bir ailesinden olan Cemal bir gün kalleşikle suçlanarak öldürülür. Herkes tarafından sevilip sayılan Cemal'in ölümüne üzülmeyen kalmaz. Eşi Şerife, acılarını ağıtlarıyla hafiftletmeye çalışır. Yetim kalan oğlu Mustafa ise birkaç yıl sonra hasat zamanı bir atın tepmesi sonucu vefat eder.

        • 3

          ERKİN KORAY TARAFINDAN TÜRKÜ İLE ROCK MÜZİĞİ HARMANLANIR

          Şerife daha sonra Cemal'ın yeğeni Hayrullah ile evlendirilir. Hayrullah'tan oğlu İsmet Aksoy doğar. Ağıt, Şerife'nin ikinci kocası Hayrullah'ın sonraki yıllar da Refik Başaran'a "Herkese bir türkü okudun ama, bana okumadın" diye sitem etmesi üzerine plağa okunur.

          Türkünün her okunuşunda Şerife gözyaşlarını tutamaz ve Cemali "Al kanlar içinde gördüğü" unutulmasın diye sözlerini de bu şekilde yazar.

        • 4

          CEMALİM ŞARKI SÖZLERİ

          Şen olasın Ürgüp dumanın gitmez

          Kıratın acemi konağı tutmaz

          Oğlun da çok küçük yerini tumaz

          Cemal'ım Cemal'ım algın Cemal'ım

          Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım

          Ürgüp'ten de çıktığını görmüşlür

          Kıratının sekisinden bilmişler

          Seni öldürmeye karar vermişler

          Cemal'ım Cemal'ım algın Cemal'ım

          Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım

          Cemal'ın giydiği ketenden yilek

          Al kana boyanmış don ile göynek

          Sana nasip oldu ecelsiz ölmek

          Cemal'ım Cemal'ım algın Cemal'ım

          Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım

          Ürgüp'ten de çıktın kırat kişnedi

          Üzengiler ayağını boşladı

          Yağlı kurşun iliğine işledi

          Cemal'ım Cemal'ım algın Cemal'ım

          Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım

          Karlık ile başkadın pınar arası

          Çok mu imiş Cemal'ımın yarası

          Ağlayıp geliyor garip anası

          Cemal'ım Cemal'ım algın Cemal'ım

          Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım

          Cemal'ın giydiği kadife şalvar

          Dükkânın kilidi cebinde parlar

          Oğlun da çok küçük beşikte ağlar

          Cemal'ım Cemal'ım algın Cemal'ım

          Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım

          Kıratın üstünde bir uzun yayla

          Ne desem ağlasam kaderim böyle

          Gidersen Ürgüp'e sen selâm söyle

          Cemal'ım Cemal'ım algın Cemal'ım

          Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım

          Kıratım başımda oturmuş ağlar

          Cemal'a dayanmaz şu karlı dağlar

          Üzüm vermez oldu Karlık'ta bağlar

          Cemal'ım Cemal'ım algın Cemal'ım

          Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım

          Giden Cemal gelir mi de yerine

          İçerimde yaram indi derine

          Cemal düşta kahpelerin şerine

          Cemal'ım Cemal'ım algın Cemal'ım

          Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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