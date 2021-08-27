Birlikte kamera karşısına geçtiler

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Müziğindeki yeni arabesk tınılar ile çok farklı bir tarz yakalayan Erkin Arslan, bu projesinde de aşkın bambaşka hallerini keyifli ve etkili bir çalışma ile ön plana çıkarıyor.

Şarkısında ilk görüşte aşkın anlık olarak yarattığı bocalama duygusunu dinleyenlere içtenlikle aktaran Arslan, böyle bir durum karşısında insanların yaşadığı şaşkınlık ve çaresizliği ustalıkla ele alıyor. İzmir’in Alaçatı ilçesinde Olgu Baran yönetmenliğinde çekilen klipte ise Erkin Arslan’a oyuncu Ece Uslu’nun neşeli görüntüleri eşlik ediyor.

Sözü, müziği ve düzenlemesi Erkin Arslan’a ait olan şarkının mix’i Sarp Özdemiroğlu, mastering’i ise Çağlar Türkmen imzası taşıyor. Şarkının vokal koçluğunu ise Emre Altuğ üstleniyor.

Erkin Arslan’ın yeni şarkısı "Hayda", bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.